Nemzeti Sportrádió

Nem jelent meg a Spezia edzőtáborában Nagy Ádám, közeledhet a Fradihoz – sajtóhír

R. D. P.R. D. P.
2026.07.14. 15:10
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Nagy Ádám jó eséllyel elhagyja a Speziát (Fotó: Getty Images)
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labdarúgó NB I átigazolás Nagy Ádám Spezia Ferencváros Serie C
Az olasz harmadosztályú Spezia keretéhez nem csatlakozott hétfőn Nagy Ádám, noha a magyar középpályás szerepelt a felkészülést megkezdő játékosok névsorában. Az olasz sajtó szerint a 31 éves futballista távozása gyakorlatilag eldőlt, és továbbra is a Ferencváros a legesélyesebb kérője.

Újabb fejezetéhez érkezett Nagy Ádám és a Spezia valószínűsíthető különválása. Az olasz klub hétfőn Pontremoliban kezdte meg a felkészülést a 2026–2027-es idényre Marco Turati vezetőedző irányításával, a magyar középpályás neve ugyanakkor hiába szerepelt a keretben, nem jelent meg az edzőtáborban.

Az olasz lapok szerint Nagy távozása már biztosra vehető. A magyar válogatott korábbi alapembere iránt január óta érdeklődik a Ferencváros, amelynek utánpótlásában nevelkedett, mielőtt külföldre szerződött volna. Ahogy júniusban írtuk, amennyiben Nagy Ádám el tud válni a Speziától, esetleg jelképes összegre csökken a kivásárlási ára, úgy azonnal megkezdődhetnek az egyeztetések a konkrét szerződéskötésről az FTC-vel. 

Nagy Ádám tíz évvel ezelőtt a Ferencváros színeiben (Fotó: Nemzeti Sport)

A La Nazione szerint a két klub között elsősorban az átigazolási díj jelent akadályt. A Spezia sportigazgatója, Guido Angelozzi 700 ezer eurót kér a középpályásért. Az olasz lap úgy tudja, Nagy távolmaradása is azt a célt szolgálhatja, hogy nyomást gyakoroljon a klubjára, és ezzel elősegítse a megállapodást.

A Tuttomercatoweb ugyanakkor megjegyzi, hogy a játékos hiányának más magyarázata is lehet: elképzelhető, hogy a felek már közel állnak az átigazolás lezárásához, ezért nem csatlakozott a felkészüléshez.

A 31 éves középpályás 2024 nyarán szerződött a Speziához a Pisától, az olasz klub egymillió eurót fizetett érte. Fehér mezben összesen 78 tétmérkőzésen lépett pályára. A Transfermarkt jelenleg 400 ezer euróra becsüli a piaci értékét, amely a csapat kiesését követően jelentősen csökkent.

 

labdarúgó NB I átigazolás Nagy Ádám Spezia Ferencváros Serie C
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