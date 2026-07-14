Nem jelent meg a Spezia edzőtáborában Nagy Ádám, közeledhet a Fradihoz – sajtóhír

Újabb fejezetéhez érkezett Nagy Ádám és a Spezia valószínűsíthető különválása. Az olasz klub hétfőn Pontremoliban kezdte meg a felkészülést a 2026–2027-es idényre Marco Turati vezetőedző irányításával, a magyar középpályás neve ugyanakkor hiába szerepelt a keretben, nem jelent meg az edzőtáborban.

Az olasz lapok szerint Nagy távozása már biztosra vehető. A magyar válogatott korábbi alapembere iránt január óta érdeklődik a Ferencváros, amelynek utánpótlásában nevelkedett, mielőtt külföldre szerződött volna. Ahogy júniusban írtuk, amennyiben Nagy Ádám el tud válni a Speziától, esetleg jelképes összegre csökken a kivásárlási ára, úgy azonnal megkezdődhetnek az egyeztetések a konkrét szerződéskötésről az FTC-vel.

Nagy Ádám tíz évvel ezelőtt a Ferencváros színeiben (Fotó: Nemzeti Sport)

A La Nazione szerint a két klub között elsősorban az átigazolási díj jelent akadályt. A Spezia sportigazgatója, Guido Angelozzi 700 ezer eurót kér a középpályásért. Az olasz lap úgy tudja, Nagy távolmaradása is azt a célt szolgálhatja, hogy nyomást gyakoroljon a klubjára, és ezzel elősegítse a megállapodást.

A Tuttomercatoweb ugyanakkor megjegyzi, hogy a játékos hiányának más magyarázata is lehet: elképzelhető, hogy a felek már közel állnak az átigazolás lezárásához, ezért nem csatlakozott a felkészüléshez.

A 31 éves középpályás 2024 nyarán szerződött a Speziához a Pisától, az olasz klub egymillió eurót fizetett érte. Fehér mezben összesen 78 tétmérkőzésen lépett pályára. A Transfermarkt jelenleg 400 ezer euróra becsüli a piaci értékét, amely a csapat kiesését követően jelentősen csökkent.