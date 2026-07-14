Nemzeti Sportrádió

Ronaldo tanácsa Neymarnak: Ne dönts elhamarkodottan!

V. H. L.V. H. L.
2026.07.14. 16:08
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Ronaldo szerint Neymarnak még lehet visszaút a válogatottba (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 Ronaldo Nazário Carlo Ancelotti Neymar
Minden idők egyik legjobb játékosa, a brazil válogatottat 2002-ben világbajnoki címig vezető Ronaldo szerint Neymarnak felesleges most eldöntenie, akar-e még játszani a nemzeti csapatban.

Minden idők egyik legjobb futballistája arra kéri Neymart, hogy ne döntsön elhamarkodottan a brazil válogatottat illetően. A selecaóval 1994-ben és 2002-ben világbajnokságot nyerő, a FIFA-nál és a World Soccernél a világ legjobbjának háromszor (1996, 1997, 2002) megválasztott, kétszeres aranylabdás Ronaldo a TNT Sportsnak adott interjújában arra kérte a 80 találatával a brazil válogatott abszolút gólrekordját tartó 34 éves klasszist, jól gondolja át, hogy valóban vissza akar-e vonulni a nemzeti csapattól.

„Ha személyesen beszélhetnék vele, azt mondanám, ne helyezzen nyomást magára, ne hozzon most semmiféle döntést, mert semmi szükség rá. Ne feledjük, két évig tartó súlyos sérülésből tért vissza, nagy áldozatot hozott azért, hogy ott lehessen a világbajnokságon. Hamarosan ismét lelkesebb lesz, és ki tudja, talán Ancelotti is úgy látja, hogy helye van a válogatottban” – fogalmazott a „Fenomén” becenévre hallgató egykori sztár, aki 2002-ben súlyos térdsérülésből felépülve szerzett nyolc gólt a japán–dél-koreai közös rendezésű világbajnokságon, s vezette ötödik vb-címükig a „kanárikat”.


Mint ismeretes, a brazil nemzeti csapat Norvégia elleni 2–1-es vereségével harminchat év után először a legjobb tizenhat között búcsúzott a világbajnokságtól. Az arany-zöld mezesek gólját a hosszabbításban Neymar szerezte, majd a lefújás után a Globo kamerái előtt könnyek között nyilatkozott. „Megpróbáltam. Megpróbáltam. Vége van. Itt kezdtem, itt is fejezem be” – utalt arra, hogy válogatott pályafutása 2010 augusztusában épp a MetLife Stadionban indult, s feltehetően ott is zárult le.

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A 34 éves brazil gólrekorder New Yorkban, a MetLife Stadionban kezdte válogatott karrierjét, s ott is fejezte be – csak nem úgy, ahogyan akarta.

 

 

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