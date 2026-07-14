Ronaldo tanácsa Neymarnak: Ne dönts elhamarkodottan!

Minden idők egyik legjobb futballistája arra kéri Neymart, hogy ne döntsön elhamarkodottan a brazil válogatottat illetően. A selecaóval 1994-ben és 2002-ben világbajnokságot nyerő, a FIFA-nál és a World Soccernél a világ legjobbjának háromszor (1996, 1997, 2002) megválasztott, kétszeres aranylabdás Ronaldo a TNT Sportsnak adott interjújában arra kérte a 80 találatával a brazil válogatott abszolút gólrekordját tartó 34 éves klasszist, jól gondolja át, hogy valóban vissza akar-e vonulni a nemzeti csapattól.

„Ha személyesen beszélhetnék vele, azt mondanám, ne helyezzen nyomást magára, ne hozzon most semmiféle döntést, mert semmi szükség rá. Ne feledjük, két évig tartó súlyos sérülésből tért vissza, nagy áldozatot hozott azért, hogy ott lehessen a világbajnokságon. Hamarosan ismét lelkesebb lesz, és ki tudja, talán Ancelotti is úgy látja, hogy helye van a válogatottban” – fogalmazott a „Fenomén” becenévre hallgató egykori sztár, aki 2002-ben súlyos térdsérülésből felépülve szerzett nyolc gólt a japán–dél-koreai közös rendezésű világbajnokságon, s vezette ötödik vb-címükig a „kanárikat”.



Mint ismeretes, a brazil nemzeti csapat Norvégia elleni 2–1-es vereségével harminchat év után először a legjobb tizenhat között búcsúzott a világbajnokságtól. Az arany-zöld mezesek gólját a hosszabbításban Neymar szerezte, majd a lefújás után a Globo kamerái előtt könnyek között nyilatkozott. „Megpróbáltam. Megpróbáltam. Vége van. Itt kezdtem, itt is fejezem be” – utalt arra, hogy válogatott pályafutása 2010 augusztusában épp a MetLife Stadionban indult, s feltehetően ott is zárult le.