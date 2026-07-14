Nemzeti Sportrádió

Nico Schlotterbeck szeptember végén térhet vissza

2026.07.14. 17:18
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Nico Schlotterbeck a Németország–Paraguay vb-mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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német válogatott vb 2026 Nico Schlotterbeck Bundesliga Borussia Dortmund
Legkorábban szeptember végén számít a labdarúgó-világbajnokságon megsérülő Nico Schlotterbeck visszatérésére a Borussia Dortmund ügyvezető igazgatója, Lars Ricken.

Lars Ricken szerint az, hogy ez a szeptember végén esedékes első válogatottszünet előtt vagy után lehet aktuális, a védő gyógyulásának függvényében dől el. Az előző bajnokságban a Bayern München mögött ezüstérmes Ruhr-vidéki együttes kedden kezdte meg a felkészülést, méghozzá a csapatkapitány Emre Can nélkül, aki még nem hadra fogható a keresztszalag-szakadása után.

Nico Schlotterbeck a németek Elefántcsontpart ellen 2–1-re megnyert vb-csoportmérkőzésén sérült meg, a szünetben le kellett cserélni. Az orvosok szalagszakadást állapítottak meg, ezért vár legalább két hónapos kényszerpihenő a 29-szeres válogatott hátvédre. A nationalelf a 26 éves futballista nélkül is megnyerte a csoportját, majd tizenegyesekkel kikapott Paraguaytól a nyolcaddöntőbe jutásért vívott találkozón.

 

német válogatott vb 2026 Nico Schlotterbeck Bundesliga Borussia Dortmund
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