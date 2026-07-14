Öt ok, amely miatt különleges volt a wimbledoni tenisztorna

Röviden összefoglalva: a férfiaknál címvédés történt Wimbledonban, Jannik Sinner érvényesítette a papírformát, a döntőben Alexander Zverevet múlta felül, míg a nőknél a csupán 21 esztendős Linda Nosková élete első Grand Slam-címét nyerte meg. Lássuk, mik voltak a meghatározó eseményei a mögöttünk hagyott heteknek!

CSEH ÖSSZECSAPÁS A NŐI DÖNTŐBEN

Sohasem volt még ilyen: két cseh játékos szerepelt a női döntőben, amelyet háromszettes csatában Linda Nosková nyert meg Karolína Muchovával szemben. A tavalyi év kakukktojás volt, de 2024-ben Barbora Krejcíková, 2023-ban Markéta Vondrousová győzött, és azt is vegyük figyelembe, hogy 2011-ben és 2014-ben meg Petra Kvitová emelhette magasba a wimbledoni trófeát, szóval remekül megy a cseheknek a füves slamen. Csehországban úgy van kitalálva a rendszer, hogy anyagi lehetőségeitől függetlenül bárki ütőt foghasson, és kibontakoztathassa tehetségét, arról nem is beszélve, hogy korábbi ragyogó játékosok dolgoznak edzőként, és mindenki előtt adva van a jó példa, ami gerjeszti a folyamatot.

STOLLÁR FANNY REMEK SZEREPLÉSE

Magyar szempontból ennek örülhettünk a leginkább Fucsovics Márton „megvédett” harmadik köre mellett. Stollár vegyes párosban elődöntős volt a horvát Mate Paviccsal (a formátumot idén Melbourne-ben próbálta ki először), míg női párosban a legjobb 16 közé jutott az amerikai Asia Muhammad oldalán. A tavalyi remek szereplése lehetővé tette, hogy idén megfelelő ranglistája legyen ahhoz, hogy a legnagyobb tornákon, Grand Slameken, mesterversenyeken indulhasson, és ezúttal sikerült is bizonyítania.

Stollár Fanny női párosban és vegyes párosban is eljutott a második hétig (Fotó: Getty Images)

AZ ESŐS NAPOK HIÁNYA

Lement úgy a főtábla két hete, hogy egyszer sem kellett esőszünetet tartani Londonban, ez nem akármi, legutóbb 2019-ben történt hasonló. A Roland Garrost uralta a hőség, Wimbledonban a selejtező hetén volt igazán meleg, de utána is lehetett örülni a napfényes időjárásnak, a hőhullám folyamatosan harminc fok környékén tartotta a hőmérsékletet, el is fogytak a hordozható ventilátorok. Az esőszünet-mentesség egyébként sem akármi, az elmúlt közel 150 év alatt csupán most fordult elő kilencedszer.

FERY NAGY MENETELÉSE

Ha az idei torna előtt nem ismerte volna Arthur Feryt, különösebben ne szégyellje magát. A vasárnap óta már 24 éves, francia születésű (édesapja, Loic a francia élvonalban szereplő labdarúgóklub, a Lorient elnöke – tulajdonosa is volt, ám az idén eladta) brit szabadkártyás az elődöntőig menetelt (ilyen státussal ő csak a második ember a férfi egyes történetében), ott megállította Alexander Zverev, de ebben semmi meglepő nincs. Fery ezt a hetet már a világranglista 36. pozíciójából indította (rögtön az első számú brit játékossá vált), kérdés, mihez kezd azzal, hogy hirtelen a legrangosabb tornák főtábláján találja magát – az biztos, hogy hónapokon át felszabadultan teniszezhet, sok pontot nem kell megvédenie. A 128-as wimbledoni tábla negyedik legalacsonyabb játékosa volt, kiütötte többek között Roger Federer szeme láttára Grigor Dimitrovot, elbánt a top 10-es Flavio Cobollival, úgyhogy jót tett a hazai szurkolókkal, akik korábban Emma Raducanu és Jack Draper visszalépése miatt szomorkodtak.

NOVAK DJOKOVICS ÚJABB REKORDJA

Ne menjünk el szó nélkül a 24-szeres Grand Slam-győztes újabb remekelése mellett! A 2023-as US Open óta üldözi a 25. majortrófeáját, de még mindig nem jelenthetjük ki, hogy sohasem éri el a célját. Idén döntős volt Melbourne-ben, ott szettet is nyert Carlos Alcaraz ellen, Wimbledonban bejutott a legjobb négy közé, miután a negyeddöntőben élete egyik legnagyobb győzelmét aratta a kanadai Félix Auger-Aliassime-mel szemben, öt óra és 15 perces küzdelmet követően. Harminckilenc éves, de lesben áll, ha Sinner és Alcaraz megbotlik, megsérül, akkor ő ott legyen és megpróbálja elcsaklizni a címet. Idén megelőzte Federert, immáron neki van a legtöbb győzelme Wimbledonban, 107, míg a svájci megállt 105-nél. Mivel biztosnak látszik, hogy Djokovics jövőre is elindul a füves Grand Slamen, néhányat még hozzátesz majd eddigi sikereihez. Hogy a wimbledoni trófeák számát tekintve is kiegyenlítsen Federer ellen (jelenleg 8–7 az állás), arra azért kisebb az esély.