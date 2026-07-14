Nemzeti Sportrádió

Kazahsztánban folytatja az ETO FC-től távozó védő – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.14. 16:29
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Senna Miangué (balra) Kazahsztánban folytatja (Fotó: Czinege Melinda)
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Senna Miangue Aktobe Kazahsztán
A kazah labdarúgó-bajnokságban szereplő FK Aktobe a Facebook-oldalán rövid videóval jelentette be, hogy szerződtette Senna Miangué-ot.

Senna Miangué-ot októberben szerződtette az ETO FC, de a védő csak kilenc bajnokin és három kupameccsen kapott szerepet Borbély Balázs vezetőedzőtől a bajnoki címet megnyerő csapatban.

A belga labdarúgó az idény után elhagyta a győrieket, és eddig csapat nélkül volt, de kedd délután a kazah Aktobe bejelentette a szerződtetését egy rövid videóban.

A 29 éves Miangué egy csapatban játszhat a Manchester United korábbi kiválóságával, a portugál Nanival. Az Aktobe hetedik helyen áll a tavasz-őszi rendszerű kazah bajnokságban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton FC Fehérvár), Keylor Navas (Costa Rica-i, UNAM Pumas – Mexikó), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia)
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

 

 

Senna Miangue Aktobe Kazahsztán
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