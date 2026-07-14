Szeptember 18-án rajtol a jégkorong Erste Liga alapszakasza

A regionális sorozat honlapjának keddi tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik mind a kilenc ellenfelével. A játéknapok többsége továbbra is péntekre és vasárnapra esik, de alkalmanként csütörtöki mérkőzések is szerepelnek majd a programban.

A tabella első nyolc helyezettje jut a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik. A párosítások az alapszakaszban elért helyezések alapján alakulnak ki, ellenfélválasztás nem lesz.

Az Erste Liga alapszakasza és negyeddöntője között – az elmúlt két évhez hasonlóan – a magyarországi klubok az ob I rájátszásában szerepelnek majd, az erdélyi csapatok pedig a romániai kötelezettségeiknek tehetnek eleget. Az Erste Liga növekvő mérkőzésszáma miatt az ob I-ben nem lesz negyeddöntő, csak elődöntő és döntő, a párharcok pedig az egyik fél harmadik győzelméig tartanak.

Továbbra is kötelező lesz nevezni a meccsekre egy U21-es és két U24-es nem külföldi mezőnyjátékost. Ha ezt egy csapat nem teljesíti, a nem nevezett játékosok számával csökken a mérkőzésre nevezhető játékosok maximális száma.

AZ ERSTE LIGA MEZŐNYE: Budapest Jégkorong Akadémia HC, Corona Brasov (romániai), Debreceni EAC, Dunaújvárosi Acélbikák, DVTK Jegesmedvék, FEHA19, Gyergyói HK (romániai), Háromszéki Ágyúsok (romániai), SC Csíkszereda (romániai), Újpesti TE