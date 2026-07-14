Nemzeti Sportrádió

Panaszt tettek Gianni Infantino ellen a NOB-nál

2026.07.14. 16:49
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Gianni Infantino (Fotó: Getty Images)
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FIFA vb 2026 NOB Gianni Infantino
Panaszt nyújtottak be a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál (NOB) Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke ellen a politikai semlegesség szabályainak megsértése miatt.

A FairSquare emberi jogi csoport szerint az olasz-svájci kettős állampolgársággal rendelkező vezető a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásaival többször is megsértette az Olimpiai Chartát és a NOB etikai kódexét. A leghevesebb indulatokat a Folarin Balogun-ügy kezelése váltotta ki, amikor az amerikai válogatott csatára egymérkőzéses eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felfüggesztette, így pályára léphetett a Belgium elleni nyolcaddöntőben. A döntést Trumpnak az Infantinóhoz intézett telefonhívása előzte meg. A FIFA azóta sem adott magyarázatot a határozatra, de a Times arról számolt be, hogy Mohammad al-Kamali, a fegyelmi bizottság elnöke egyedül hozta meg a felfüggesztésről szóló döntést.

A FairSquare panasza a NOB politikai semlegességre vonatkozó szabályának öt esetben történt megsértéséről szól, beleértve a Balogun-ügy kezelését is, de egyébként az emberi jogi csoport már decemberben hasonló panasszal élt a FIFA etikai bizottságánál.

Gianni Infantino tíz éve irányítja a nemzetközi szövetséget, és 2020 óta tagja a NOB-nak.

 

FIFA vb 2026 NOB Gianni Infantino
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