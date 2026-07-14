Brazil vb-kezdet vereséggel; az egyetlen belga érem – vb-időutazás videókkal

A selecao vb-bemutatkozása nem sikerült: Jugoszlávia válogatottja győzött ellene. Az európai siker elsősorban Alekszandar „Tirke” Tirnanics érdeme, aki góllal készítette elő másnap esedékes 19. születésnapja megünneplését. Akik látták játszani, sejtették, különleges fiatalemberrel van dolguk. FOTÓÖSSZEÁLLÍTÁS ITT!

A jugoszláv szélső karrierje során összesen 50 válogatott meccsen lépett pályára, és később két vb-n (1954, 1958) szövetségi kapitányként irányította utódait.

Az elődöntőig jutó jugoszláv válogatott 1930-as világbajnoki szerepléséről Dragan Bjelogrics mozifilmet forgatott („Isten áldjon, Montevideo!”), középpontban Tirnanics és a csapat másik csillaga, Blagoje „Mosa” Marjanovics rivalizálásával, barátságával. A 2010-ben a mozikba került alkotást Szerbia Oscar-díjra nevezte „a legjobb külföldi film” kategóriában. A FILM ELŐZETESE ITT!

A Románia–Peru mérkőzés minden idők legalacsonyabb vb-döntős nézőszámáról nevezetes: egyes feljegyzések szerint a nyitó meccsnek is otthont adó Pocitosban mindössze 300-an gyűltek össze.

A perui Placido Galindo lett a vb-k első kiállítottja, a román csapatot erősítő Adalbert Desu (Dezső Béla) pedig az első futballista, aki vb-meccs első percében a kapuba talált.

Belgium

2018: BELGIUM TÖRTÉNETE LEGJOBB VILÁGBAJNOKI EREDMÉNYÉVEL VÉGEZ

A két héttel korábbi csoportrangadó után újra összefutottak… Anglia már nem ismételhette meg addigi legjobb világbajnoki szereplését, viszont Belgium, leküzdve az elveszített elődöntő feletti csalódását, javíthatott: negyedik már volt (1986), érmes sosem.

A meccs elején azonnal érződött a belgák eltökéltsége, az eltiltását letöltő Thomas Meunier már a 4. percben megszerezte a vezetést – úgy érkezett középen Nacer Chadli beadására, ahogyan mások szoktak az övére.

A csapatkapitány Eden Hazard közeli lövéssel duplázta meg az előnyt a hajrában, Belgium másodszor is legyőzte Angliát ezen a tornán, és története legjobb eredményeként világbajnoki bronzérmes lett. A belgák szerezték a legtöbb gólt a tornán (16), s ha az öngólt vétő brazil Fernandinhót is beleszámítjuk, góljaik 11 játékos között oszlottak meg, ami világbajnoki rekord. VIDEÓ ITT!

A 3. HELYÉRT Szentpétervár Belgium–Anglia 2–0 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚLIUS 14.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. DECEMBER 3.: ARGENTÍNA–AUSZTRÁLIA 2–1. Lionel Messi 1000. felnőtt hivatalos mérkőzéseként vezette fel a nemzetközi sajtó a nyolcaddöntőt, nem is alakulhatott másként, mint hogy – eredménytelen nyomást követően – ő szerezze meg a vezetést Argentínának a 35. percben. A csapatkapitánynak ez volt az első gólja egy vb egyenes kieséses szakaszában. A fölényben játszó argentinok Julián Álvarez révén növelték előnyüket a második félidő elején: az ifjú csatár elvette a labdát a cselezgetésbe bonyolódó Matt Ryan kapustól, és büntetett. Némiképp váratlanul Craig Goodwin jócskán a kapu mellé tartó labdája Enzo Fernándezen megpattanva szépítést eredményezett a 77. percben. Több sem kellett a lelkesedni mindig kész ausztráloknak! Az eseménydús hajrában az argentinok is lőhettek volna gólokat, de bizony adódott lehetőség az egyenlítésre is: a 97. percben Emiliano Martínez nagy bravúrral védte a csupán 18 éves és 79 napos csillagjelölt, Garang Kuol közeli lövését. Martíneznek nem ez volt az utolsó kulcsfontosságú hajrábeli védése ezen a vb-n… VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)