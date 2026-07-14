Bódog Tamás: Thomas Tuchel? Megette az összes pacalt!

Valami lehetett a levegőben a kilencvenes évek végén a németországi Ulm városában, azon belül is az SSV 1846 csapatánál. Nemcsak azért, mert a „verebeknek” (Die Spatzen) becézett együttes 1999-ben, története során először feljutott a Bundesligába, hanem azért is, mert azokban az években olyan edzője volt a csapatnak, mint az osztrák válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Ralf Rangnick, aki az 1997–1998-as idényben nemcsak a Nyíregyháza Spartacus jelenlegi vezetőedzőjének, Bódog Tamásnak a játékára számíthatott, hanem Thomas Tuchelére is, aki momentán az angol válogatott szövetségi kapitányaként a címvédő Argentína elleni szerdai elődöntőre készül a világbajnokságon.

„Harminckét évvel ezelőtt, 1994-ben egyszerre érkeztünk az Ulmhoz Tho­maszal – elevenítette fel a nem mindennapi történet kezdeteit Bódog Tamás lapunk kérésére. – Ő is belső védő volt, mint én, négy éven át egymás mellett játszottunk a 2. Bundesligában. Alkatát tekintve magas, de vékony volt, az akarati tényezőkkel sok mindent képes volt kompenzálni, ahogy én is, azt hiszem, jól kiegészítettük egymást. Nemcsak a pályán, emberként is közel kerültünk egymáshoz, benne volt abban a körben, amellyel összejártunk családostól, és megünnepeltük egymás születésnapját. Ennek a szűk csapatnak volt még a tagja Philipp Laux is, aki amellett, hogy a Borussia Dortmund sportpszichológusa, párhuzamosan a német válogatottnál is ebben a minőségében dolgozik. Thomas Tuchel térdsérülés miatt hagyta abba a futballt 1998-ban, és bármixerként kezdett dolgozni. Búcsúzóul az öltözőben összedobtunk neki négyszáz nyugatnémet márkát, hogy segítsük a boldogulását. A jelek szerint jó helyre fektette be…”

Bódog Tamás (balra) a labdáért küzd, hátul csapattársa, Thomas Tuchel figyeli – 1995-ben az Ulmban, csapattársakként (Fotó: Imago)

Amikor Bódog Tamás és felesége, Mariann volt az összejövetel házigazdája, magyar specialitások is az asztalra kerültek. Az egyik ételkülönlegességhez külön történet fűződik.

„Amikor először láttuk vendégül Thomasékat, a feleségem pacalpörköltet főzött, így nálunk evett belőle életében először – mosolyog a sztori felidézésekor Bódog Tamás. – Akkor még nem tudtam jól németül, így amikor Thomas megkérdezte, mit eszünk, csak annyit mondtam, pörköltet. Nagyon ízlett neki, gyakorlatilag a lábassal együtt megette, aztán amikor később megtudta, mi is volt az pontosan, viszolygott rendesen, hiszen semmiféle belsőséget nem fogyaszt. Mi viszont nála ettünk először cukki­nis garnélás tésztát, ami az ő specialitása volt, és a mai napig gyakran fogyasztjuk, az ikergyermekeink különösen szeretik. És nem azért, mert Thomaséknál kóstoltuk meg először, hanem mert tényleg nagyon finom.”

A gasztronómia után „futballozzunk” kicsit. Jó ismerőseként a Szpari jelenlegi edzője mennyire féltette egykori játékostársát az angol kapitányságtól, ismerve a szigetországiak hatalmas egóját és azt a helyzetet, hogy a futball őshazájában kellett elfogadtatnia magát külföldi szövetségi kapitányként, ráadásul Németországból érkezve, amelynek válogatottja azért a futballtörténet során nemegyszer kibabrált velük?

„Thomas Tuchelnek megvan az a magabiztossága, hogy ezzel a kérdéssel nem foglalkozik – így az 55 éves, ötszörös magyar válogatott védő. – Úgy van vele, hogy beszéljenek helyette az eredmények, és arra nem lehet panasz, elég arra gondolni, milyen magabiztosan juttatta ki Angliát a világbajnokságra. Pedig nehéz örökséget vett át, hiszen elődjével, Gareth Southgate-tel is eredményes volt Anglia, a legutóbbi két Európa-bajnokságon a döntőbe jutott. Most ott vannak az angolok az elődöntőben, és szerintem bejutnak a fináléba is, mert nagy előnyt jelent számukra, hogy az argentinok kétszer is hosszabbításba torkolló mérkőzést játszottak az egyenes kieséses szakaszban.”

Bódog Tamást arról is kérdeztük, egykori játékostársként és kollégaként jól felismerhetőek-e azok a stílusjegyek, amelyeket ennek a generációnak a mentora, Ralf Rangnick ismertetett meg a tanítványokkal.

„Egyértelműen – válaszolta habozás nélkül a szakember. – Ralf Rangnick fiatal edzőként velünk kezdte el Ulmban a négyvédős, tolódásos védekezést alkalmazni, és ugyanazt a visszatámadáson alapuló, intenzív stílust képviseli azóta is, amit velünk is gyakoroltatott. Thomas is ebbe nőtt bele, ez a rendszer ott van a fejében a mai napig, és ehhez remek személyiségjegyek is párosulnak. Nála nincs kivételezés, fiatal edzőként a Mainz akkori sztárjátékosát, a több mint százszoros szlovák válogatott Miroslav Karhant is kipenderítette a keretből, mert nem volt hajlandó beállni a sorba. Ám ez az élet törvényszerűsége, ilyen helyzetekben az edző valahogy mindig erősebb… A jelenlegi angol válogatott legnagyobb sztárjára, Harry Kane-re a meghosszabbított kezeként tekint, ő vitte oda a Bayern Münchenbe, megbízik benne, és ez láthatóan a csatár teljesítményére is jó hatással van.”

Vajon mikor volt lehetősége beszélni az egykori csapattárssal, az angol válogatott jelenlegi szövetségi kapitányával?

„Nem élő közöttünk a kapcsolat, de ha találkoznánk, jót tudnánk beszélgetni, ott folytatnánk, ahol évekkel ezelőtt abbahagytuk. Még a Diósgyőr edzőjeként dolgoztam, amikor több játékos búcsúmeccsére hivatalos voltam Mainzba, ahol a gála résztvevői közül az egyik csapatot Thomas Tuchel, a másikat egykori mainzi csapattársam, Jürgen Klopp irányította. Az ő aláírásukkal ellátott Diósgyőr-mezt hoztam haza magammal, azt a klub elárverezte jótékony célra, emlékszem, nem nagy összegért kelt el, annak most a többszörösét éri, jól járt vele, aki megszerezte. Akár dolgozhattam is volna együtt Thomasszal, hiszen a mainzi U19-es csapat edzője lett, amikor én ugyanott, az U23-as együttesnél dolgoztam. Felajánlotta, hogy legyek a segítője, de akkor a pro licences képzést vettem célba, és ahhoz jobban jött, hogy idősebbek mellett tevékenykedtem. Aztán elkerültem Magyarországra, ő pedig a Mainz vezetőedzője lett, majd Lőw Zsolttal találtak egymásra, és mindenhol sikeresen dolgoztak.”

Ha már szóba került egy másik korábbi csapattárs, Jürgen Klopp neve, vajon Bódog Tamás tudja-e már első kézből, miként áll a korábbi liverpooli menedzser kinevezése a német válogatottnál?

„Nyilvánvaló, hogy ő lenne a legjobb megoldás, »Kloppo« belépésével újra optimizmus, pozitív hangulat övezné a válogatottat, és a szurkolók is újra beállnának mögé. A németek teljesítménye csalódást okozott a világbajnokságon, egyénileg nagyon jó játékosok alkották, de Joshua Kimmichet leszámítva nem volt igazi vezéregyéniség a pályán. Jürgen Klopp irányítása mellett olyasmi nem fordulhatna elő, hogy ne tudnának igazi csapatként küzdeni.”

Ralf Rangnick, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp – mind-mind korszakos edző bajnoki és BL-címekkel, jelenlegi vagy leendő szövetségi kapitányok, akik Bódog Tamás játékostársai, kollégái vagy éppen edzői voltak.

„Kár, hogy én vagyok a kakukktojás közöttük, persze nem mintha elégedetlen lennék a jelenlegi sorsommal vagy az eddigi edzői karrieremmel. Mindenesetre nagy-nagy büszkeség, hogy ilyen nevessé vált szakemberek keresztezték az utamat, és mindegyiküket jó ismerősömnek tekinthetem.”