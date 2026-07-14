Asztalitenisz: az ifi lányok a 9., a fiúk a 11. helyen zártak az Eb-n

A nyolcaddöntős vereség után a Nagy Rebeka, Nagy Judit, Dohóczki Nóra, Pétery Johanna összeállítású U19-es leány asztalitenisz-válogatott a 9-16. helyért előbb 3:0-ra verte a dánokat, majd 3:1-re a cseheket, így megszerezte a kilencedik helyet.

Mindeközben a Lei Balázs, Szabó Lénárd, Gergely Márk, Varga Botond alkotta U19-es fiúcsapat a legjobb 16 közötti vereséget követően 3:0-ra nyert a belgák ellen, az angoloktól viszont kikapott 3:1-re, így a 11. helyen zárt.

A Fegyver Zsófia, Ivanics Izabell, Vass Borbála összetételű U15-ös leányegyüttes a 9-16. helyért kikapott 3:0-ra a spanyoloktól, aztán 3:1-re a horvátoktól is, míg a 15. helyért zárásként 3:2-re felülmúlta a belgákat.

A Zsigmond Simon, Zubor Péter, Gilicz Bálint felállású U15-ös fiúalakulatnak a nyolcaddöntőbe jutás sem jött össze, ezért az alsóházban kellett folytatniuk a szereplést, ahol 3:2-re győztek a mieink San Marino és Görögország válogatottja ellen is, azonban a 17. helyért 3:2-es vereséggel fejezték be, ezzel be kellett érniók a 19. hellyel.

(Kiemelt képen: Lei Balázs Forrás: ETTU/MOATSZ)