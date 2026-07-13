Öngyilkos lehetett az egyik legjobbnak tartott videobíró, aki lemaradt a vb-ről

A Tubantia című enschedei lap interetes oldala számolt be róla elsőként, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Rob Dieperink játékvezető, aki abban a régióban lakott.

Nem sokkal később az ESPN és az egyik legismertebb holland lap, a Telegraaf is megerősítette Dieperink halálhírét, és a források egyöntetűen öngyilkosságról számoltak be – a halálhírt hétfő délután a holland szövetség is megerősítette.

A 38 éves Dieperink rendkívül fiatalon, 24 évesen mutatkozott be a holland első osztályban, az Eredivisiében, de a nemzetközi porondon videósként futott be komoly karriert. Rendszeres szereplője volt a Bajnokok Ligája-meccseknek, nem csak holland, de külföldi játékvezetőket is segített a monitor előtt.

Dieperink utazott volna a világbajnokságra is, ám a FIFA nem sokkal a vb kezdete előtt kivette őt a keretből, és a francia Willy Delajod-t nevezte. Mint kiderült, Dieperink ellen korábban rendőrségi vizsgálat indult, ugyanis az áprilisi Crystal Palace–Fiorentina Konferencialiga-negyeddöntő után letartóztatták egy fiatalkorú fiú szexuális zaklatásának és két egyéb bűncselekménynek a vádjával. A vádakat végül bizonyítékok hiányában ejtették Dieperink ellen.