Nemzeti Sportrádió

Megvan a női kosár-vb-re készülő magyar válogatott bő kerete

2026.06.10. 18:49
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Fotó: Dömötör Csaba, archív
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Völgyi Péter női kosárlabda-vb magyar női kosárlabda-válogatott
Hivatalos a magyar női kosárlabda-válogatott 25 fős, bő kerete, amelyből Völgyi Péter szövetségi kapitány később kiválasztja azokat, akikkel ténylegesen elkezdi a felkészülést a szeptemberi világbajnokságra.

A magyar szövetség honlapjának tájékoztatása alapján a szakember „nagyjából” 16 játékossal kezdi meg a vb-felkészülést.

A szeptember 4. és 13. között sorra kerülő vb-t a Berlin Arénában és a Max Schmeling Csarnokban rendezik meg, a magyarok Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket, majd Nigériával és Dél-Koreával találkoznak a csoportkörben.

A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.

A bő magyar keret: Aho Nina, Aho Tyra, Angyal Barbara, Baa Dominika, Boros Júlia, Dombai Réka, Dúl Panka, Gereben Lívia, Josepovits Kinga, Juhász Dorka, Kányási Veronika, Krasovec Lili, Laczkó Sára, Lelik Réka, Miklós Melinda, Rátkai Eszter, Sitku Zsuzsanna, Studer Ágnes, Széki-Barnai Judit, Szücs Gréta, Takács-Kiss Virág, Tóth Franka, Török Ágnes, Turner Yvonne, Varga Alíz.

 

Völgyi Péter női kosárlabda-vb magyar női kosárlabda-válogatott
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