Tenisz: Udvardy Panna elődöntős Rabatban

2026.05.21. 13:56
Udvardy Panna elődöntős Rabatban (Fotó: Getty Images)
WTA 250-es torna Rabat Bondár Anna Udvardy Panna
Kiegyensúlyozott játékkal lépett tovább a rabati WTA 250-es tenisztorna negyeddöntőjéből Udvardy Panna, aki hetedik kiemeltként a kolumbiai Camila Osoriót győzte le 7:5, 6:3-ra.

Jól kezdett Udvardy Panna a Camila Osorio elleni negyeddöntőben a rabati WTA 250-es torna negyeddöntőjében. A magyar teniszező azonnal elvette ellenfele adogatójátékát, és meg is tartotta előnyét a hetedik játékig. Ekkor három gémen át tartó „brékcsata” vette kezdetét, amelyet a kolumbiai nyert meg, de Udvardy a legjobbkor, 6:5-nél ismét lecsapott, és megnyerte az első szettet.

A második felvonást love game-mel kezdte a a magyar versenyző, aki ezután elnyerte Osorio szervagémjét, ám a dél-amerikai egyből vissza tudott vágni. A riválisánál az egész mérkőzésen sokkal kiegyensúlyozottabban teniszező Udvardy 3:2-es vezetésénél ismét brékelt, s 5:2-nél a kolumbiai a meccsben maradásért adogatott. Osorio ezúttal hozta is a „kötelezőt”, ami annyira felvillanyozta, hogy a következő játékban két bréklabdáig jutott, de honfitársnőnknek helyén volt a szíve: 15:40-ről felállt, s első meccslabdáját értékesítve 7:5, 6:3-mal jutott az elődöntőbe, ahol a Bondár Anna–Anhelina Kalinyina mérkőzés győztesével játszik.

WTA 250-ES TORNA, RABAT
EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Udvardy Panna (7.)–Camila Osorio (kolumbiai) 7:5, 6:3
Később
Bondár Anna (5.)–Anhelina Kalinyina (ukrán)


 

 

