Tenisz: Udvardy Panna elődöntős Rabatban

Jól kezdett Udvardy Panna a Camila Osorio elleni negyeddöntőben a rabati WTA 250-es torna negyeddöntőjében. A magyar teniszező azonnal elvette ellenfele adogatójátékát, és meg is tartotta előnyét a hetedik játékig. Ekkor három gémen át tartó „brékcsata” vette kezdetét, amelyet a kolumbiai nyert meg, de Udvardy a legjobbkor, 6:5-nél ismét lecsapott, és megnyerte az első szettet.

A második felvonást love game-mel kezdte a a magyar versenyző, aki ezután elnyerte Osorio szervagémjét, ám a dél-amerikai egyből vissza tudott vágni. A riválisánál az egész mérkőzésen sokkal kiegyensúlyozottabban teniszező Udvardy 3:2-es vezetésénél ismét brékelt, s 5:2-nél a kolumbiai a meccsben maradásért adogatott. Osorio ezúttal hozta is a „kötelezőt”, ami annyira felvillanyozta, hogy a következő játékban két bréklabdáig jutott, de honfitársnőnknek helyén volt a szíve: 15:40-ről felállt, s első meccslabdáját értékesítve 7:5, 6:3-mal jutott az elődöntőbe, ahol a Bondár Anna–Anhelina Kalinyina mérkőzés győztesével játszik.

WTA 250-ES TORNA, RABAT

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Udvardy Panna (7.)–Camila Osorio (kolumbiai) 7:5, 6:3

Bondár Anna (5.)–Anhelina Kalinyina (ukrán)



