Horvát–spanyol és dán–szlovén csata lesz – kisorsolták a férfi kézilabda-vb csoportbeosztását

Mint ismert, miután a magyar válogatott alulmaradt a szerbekkel szemben a selejtezőben, kedden az is eldőlt, hogy nem kap szabadkártyát (Szaúd-Arábia és Törökország volt a szerencsés), így sajnálatos módon a mieink nem voltak érdekeltek a szerdai sorsoláson. Minden csoportban volt már olyan válogatott, melynek helye korábban, márciusban eldőlt, ennek értelmében a rendező, idén Eb-ezüstérmes németek az A jelű kvartettbe kerültek, az olaszok a B-be, a tavaly vb-ezüstérmes horvátok a C-be, a legutóbbi vb-n bronzérmes franciák a D-be, a svédek az E-be, a portugálok az F-be, az előző négy világbajnokságot megnyerő, nem mellesleg olimpiai és Eb-címvédő dánok a G-be, míg az izlandiak a H-ba.

Elsőként a negyedik kalapos csapatokat (Algéria, Angola, Japán, Katar, Kuvait, Szaúd-Arábia, Törökország, Uruguay) helyezték el a kvartettekben, majd jöttek a harmadik kalapos válogatottak (Bahrein, Brazília, Chile, Egyesült Államok, Görögország, Lengyelország, Tunézia, Zöld-foki-szigetek). A másodikból már csak hat együttes (Észak-Macedónia, Feröer, Norvégia, Spanyolország, Szerbia, Szlovénia) sorsa volt kérdéses, majd végül eldőlt, hogy a két „maradék” első kalapos válogatott közül az Afrika-bajnok Egyiptom a B-csoport tagja lesz, míg a közép- és dél-amerikai bajnok Argentína a D jelű négyesben kapott helyet.

Afrikából, Ázsiából és az amerikai kontinensről is öt-öt csapat szerepel majd a világbajnokságon, Európából 17 válogatott vb-résztvevő. A 32 csapatos tornát január 13. és 31. között rendezik meg hat német városban (Hannover, Kiel, Köln, Magdeburg, München és Stuttgart). A csoportokból az első három csapat jut tovább, az utolsó helyezettek az Elnök-kupában folytatják majd. A középdöntőben (melynek két helyszíne Hannover és Köln lesz, utóbbi városban rendezik a helyosztókat is) minden csoportból a legjobb két válogatott kvalifikálja magát a negyeddöntőbe.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG (2027. január 13–31.)

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-CSOPORT (München): Németország (házigazda), Szerbia, Tunézia, Uruguay

B-CSOPORT (Stuttgart): Egyiptom, Olaszország, Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia

C-CSOPORT (München): Horvátország, Spanyolország, Chile, Törökország

D-CSOPORT (Stuttgart): Argentína, Franciaország, Brazília, Kuvait

E-CSOPORT (Kiel): Svédország, Norvégia, Görögország, Katar

F-CSOPORT (Magdeburg): Portugália, Feröer, Lengyelország, Algéria

G-CSOPORT (Kiel): Dánia (címvédő), Szlovénia, Egyesült Államok, Angola

H-CSOPORT (Magdeburg): Izland, Észak-Macedónia, Bahrein, Japán