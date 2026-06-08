Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna kiejtette az első kiemeltet

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.08. 12:55
Udvardy legyőzte az első kiemeltet (Fotó: Getty Images)
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's-Hertogenbosch tenisz Jekatyerina Alekszandrova WTA Udvardy Panna
Udvardy Panna bejutott a 's-Hertogenboschban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két szettben legyőzte az orosz Jekatyerina Alekszandrovát.
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Udvardy Panna a legjobb magyar női teniszező

„Lépésről lépésre szeretnék haladni, de bízom benne, hogy hamarosan a legjobb ötvenben leszek.”

Udvardy Panna a 65. helyen áll a világranglistán, így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező. A 27 éves sportoló a hollandiai tornán vesz részt ezen a héten, és nehéz feladatot kapott, hiszen az első helyen kiemelt Jekatyerina Alekszandrova ellen kezdte a viadalt.

A két teniszező korábban még nem csapott össze egymással hivatalos mérkőzésen. 'S-Hertogenboschban Udvardy 3:3 után került brékelőnybe, majd hárította orosz riválisa bréklabdáit, és második játszmalabdáját értékesítve lezárta a szettet.

A második felvonásban Alekszandrova nyerte az első két játékot, de a következőben már el is veszítette a brékelőnyét. 5:5 után Udvardy került brékelőnybe, de nem tudta kiszerválni a meccset, Alekszandrova kiharcolta a tie-breaket. Ott a magyar játékos ugyan három adogatását is elbukta, de fogadóként négy pontot is szerzett, így bejutott a 2. fordulóba, ahol az ukrán Darija Sznyigur vagy a szabadkártyával induló spanyol Paula Badosa lesz az ellenfele.

Tenisz, WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch
Női egyes, 1. forduló:
Udvardy P. (magyar)–Alekszandrova (orosz, 1.) 6:4, 7:6 (7–5)
 

's-Hertogenbosch tenisz Jekatyerina Alekszandrova WTA Udvardy Panna
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