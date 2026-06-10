Nemzeti Sportrádió

A bányászok új reménye – portré a visszavonult világbajnokról, Lukas Podolskiról

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.06.10. 19:03
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FOTÓK: AFP, EAST NEWS, PRZEGLAD SPORTOWY ONET/ADRIAN HELUSZKA
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portré Képes Sport Lukas Podolski
A világbajnok csatár labdarúgóként utolsó meccsei egyikén kupagyőzelemre vezette a Górnik Zabrzét, azóta Lukas Podolski a nagymúltú bányászcsapat új tulajdonosa lett. A sziléziai egyesület 54 év után nyert aranyat a kupában és 1988 után először indulhat a Bajnokok Ligájában, és a szurkolók abban bíznak, az új főnök visszahozza a régi idők sikerkorszakát.

 

A németek és lengyelek által vegyesen lakott Zabrze városa a két világháború között még Hindenburg néven Németországhoz tartozott. A második világégést követően a sziléziai bányászváros Lengyelország része lett, 1948 decemberében alakult meg a kisebb helyi csapatokból a bányászok sportegyesülete, a Górnik Zabrze.

A futballcsapat 1955-ben jutott fel először az első osztályba, két évvel később már bajnok lett Opata Zoltán irányításával. A magyar edzők fontos szerepet vállaltak abban, hogy a Górnik a hatvanas évekre nemcsak Lengyelország, hanem az egész keleti régió egyik legjobbjává fejlődött, 1958 és 1972 között folyamatosan a dobogón zárt, miközben Steiner János, Farsang Ferenc, Szusza Ferenc, Kalocsay Géza és Szücs Gyula eltöltött hosszabb-rövidebb időt a kispadján.

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Született: 1985. június 4., 
Gliwice (Lengyelország)
Állampolgársága: lengyel, német
Sportága: labdarúgás
Posztja: csatár
Klubjai: 1. FC Köln (német, 2003–2006, 2009–2012), Bayern München (német, 2006–2009), Arsenal (angol, 2012–2015), Internazionale (olasz, 2015), Galatasaray (török, 2015–2017), Vissel Kobe (japán, 2017–2020), Antalya­spor (török, 2020–2021), Górnik Zabrze (lengyel, 2021–2026)
Válogatottsága/góljai: 
(Németország, 2004–17) 130/49
Kiemelkedő eredményei: világbajnok (2014), német bajnok (2008), Német Kupa-győztes (2014), FA-kupa-győztes (2014), Török Kupa-győztes (2016), Lengyel Kupa-győztes (2026), gólkirály (2. Bundesliga, 2005)

Lukas Józef Podolski – névjegy

Kalocsay irányításával 1968-ban a Bajnokcsapatok Európa-kupájában a negyeddöntőig menetelt, két évvel később a Kupagyőztesek Európa-kupájában döntőbe jutott (az AS Roma elleni elődöntő végén pénzfeldobással ment tovább), ám ott a Manchester Citytől kikapott. Abban az időben olyan kiváló játékosok futballoztak, mint a védő Jerzy Gorgon, a középpályás Zygfryd Szoltysik, valamint a csatár Ernest Pohl (a mai stadion névadója) és Wlodzimierz Lubanski, aki négyszer lett gólkirály a hatvanas évek második felében.

13 év szünet után, 1985 és 1988 között sorozatban négyszer lett bajnok a Zabrze, összességében 14 sikerrel hosszú ideig rekordernek számított Lengyelországban. A kilencvenes évek első felében még egy-egy ezüst- és bronzérem összejött az Ekstraklasában, azt követően elmaradoztak a kimagasló eredmények. Az új évezred hajnalán anyagi gondok jelentkeztek a bányászvárosban, a csapat a kiesés ellen harcolt, és hiába rakta magát rendbe anyagilag, 2009-ben kiesett.

A régi, lepusztult sporttelep fejlesztésének a 2010-es években álltak neki, 2016-ban már állt három új lelátó (a negyediket, a hosszanti tribünt jóval később bontották le, így hosszú ideig a félkész létesítményben szerepelt a csapat), amikor az egyesület fennállása során harmadszor búcsúzott a legmagasabb osztálytól.

A feljutás azonnal összejött, sőt a Górnik a visszatérést követően a negyedik helyen végzett a fiatal Marcin Brosz irányításával, így több mint húsz év után ismét nemzetközi kupában szerepelhetett. Ám az Európa-liga selejtezőjének második körében a trencséniek már túl nagy falatnak bizonyultak, ráadásul a következő idényben csak három fordulóval a vége előtt sikerült biztossá tenni a bennmaradást.
2021 nyarán több mint tízezer szurkoló gyűlt össze a zabrzei stadionban, amikor bemutatkozott az új igazolás: Lukas Podolski. A világbajnok csatár 1985-ben a közeli Gliwice városában született, kétéves korában onnan költözött a család Németországba, de gyerekként a Górniknak szurkolt, s nagymamájának tett ígéretét valóra váltva pályafutása utolsó fejezetét a bányászcsapat színeiben töltötte. Csatár helyett már inkább támadó középpályásként számítottak rá, szókimondó stílusából pedig karrierje utolsó éveiben sem vett vissza, ha kellett, a videobíró-rendszert osztotta ki, de bírálta a nagy rivális Piast Gliwice együttesét is. Sőt, még az is előfordult, hogy egy téli műfüves teremtornán lépett oda piros lapot érően az alsóbb osztályú csapat egyik fiatal játékosának.

Polish Cup Final Gornik Zabrze - Rakow Czestochowa
 

Mindemellett Podolski a mentalitása mellett fontos gólokkal segítette a Górnikot, 2022. november 5-én a saját térfeléről vette be a Pogon Szczecin kapuját. Az egy-egy évre kötött szerződéseit rendre meghosszabbította. „A Górnik és ez a régió az otthonom. Innen származom, itt nőttem fel és itt fejezem majd be a pályafutásom. Nagyon nehéz döntés, de egy bizonyos ponton meg kell állni… Csak épp nem most” – nyilatkozta tavaly nyáron, amikor újabb idényre írt alá.

És milyen jól döntött! Hosszú idő után a Górnik a 2025–2026-os idényben a bajnoki címért küzdött, és amikor 2026. április 24-én őrületes mérkőzésen idegenben legyőzte a Jagiellonia Bialystokot, úgy tűnt, a bajnoki arany is összejöhet – miközben a kupában 2001 után először jutott a döntőbe az együttes, amelynek kispadján a csapat korábbi játékosa, a szlovák Michal Gasparík ül, aki régebben Dunaszerdahelyen is futballozott.

A kupában 1972 után először összejött az aranyérem, a Raków Czestochowa ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen Podolski csereként lépett pályára. Ekkor egyébként már a klub mögött álló gazdasági társaság kisebbségi tulajdonosa volt…

…idén május végén pedig az önkormányzatot mintegy négymillió zlotyért kivásárolva megszerezte a többséget.      „Főnök, jó lesz”      – ezzel a felirattal fogadták őt a Górnik szurkolói a csapat utolsó bajnoki meccsén, amely egyben Podolski labdarúgó-karrierjét is lezárta. A Radomiak Radom elleni 6–2-es győzelem aranyat ugyan nem ért, de az ezüstérem is Bajnokok Ligája-szereplést jelent, köszönhetően a lengyel futball utóbbi évekbeli fejlődésének.

 

„Forradalmat nem ígérek, csak nyugodt építkezést, örülök, hogy valami más lesz a névjegykártyámon mostantól. A klubnak anyagilag biztos lábakon kell állnia, nem szórjuk majd a pénzt. Az akadémiába is be kell fektetni, ennek eredményét nem holnap láthatjuk” – fogalmazott Podolski, aki a gyorséttermi bizniszbe már sikeresen betört, többek között Zabrzében is működtet egyet.      

„A kebab jól megy, remélem, hasonlóan alakul a Górnik is” – tette hozzá a TVP Sportnak.

A zabrzeiek a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Sturm Graz vagy a Fenerbahce együttesével találkoznak, ha sikerül a keret értékeit megőrizni, esetleg még erősíteni is, Podolski irányításával visszatérhet a régi idők sikerkorszaka a sziléziai bányászvárosba.

Alapítva: 1948. december 14.
Színe: fehér, kék, piros
Stadion: Ernest Pohl Stadion (28 326 férőhely)
Vezetőedzője: Michal Gasparík (szlovák)
Kiemelkedő nemzetközi eredményei: Kupagyőztesek Európa-kupája-döntős (1970), Intertotó-kupa-győztes (1986), BEK-negyeddöntős (1968)
Kiemelkedő hazai eredményei: 14x lengyel bajnok, 7x Lengyel Kupa-győztes, 1x lengyel Szuperkupa-győztes
 Előző idénybeli helyezése: 2. (16 győzelem, 8 döntetlen, 10 vereség)

 
KS Górnik Zabrze – NÉVJEGY

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. június 6-i lapszámában jelent meg.) 

 

portré Képes Sport Lukas Podolski
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