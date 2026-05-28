Nemzeti Sportrádió

Roland Garros: beugróktól kaptak ki az első körben Udvardyék

2026.05.28. 18:14
null
Udvardy Panna párosban sem jutott tovább az első fordulóból (Fotó: Getty Images)
Címkék
női páros Olekszandra Olijnikova Magdalena Frech Udvardy Panna Roland Garros
Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson Udvardy Panna és Olekszandra Olijnikova, de ellenfelük Magdalena Frech hasfalsérülése miatt visszalépett. A magyar, lengyel duó helyére kisorsolt Nicole Fossa, Tamara Korpatsch tandem kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5:7, 6:4, 6:1-re megnyerte a találkozót.

Eredetileg Bondár Anna, Magdalena Frech kettős ellen lépett volna a Roland Garros salakjára Udvardy Panna és ukrán partnere, Olekszandra Olijnikova a női páros verseny első fordulójában, ám a magyar, lengyel kettős utóbbi hasfalsérülése miatt visszalépett, így az argentin, német Nicole Fossa, Tamara Korpatsch duóval néztek farkasszemet.

Nem indult rosszul a meccs Udvardyéknak, akik 7:5-re meg is nyerték az első szettet, ám a másodikban hiába jöttek vissza brékhátrányból, másodszor is elvesztették adogatójátékukat, ami végzetesnek bizonyult. A harmadik szettben pedig már esélyük sem volt, mindössze egy gémet tudtak megnyerni a beugrók ellen, akik 5:7, 6:4, 6:1-re megnyerték az összecsapást.

TENISZ 
ROLAND GARROS, PÁRIZS
NŐI PÁROS
1. FORDULÓ
Nicole Fossa, Tamara Korpatsch (argentin, német)–Udvardy Panna (magyar), Olekszandra Olijnikova (ukrán) 5:7, 6:4, 6:1

 

női páros Olekszandra Olijnikova Magdalena Frech Udvardy Panna Roland Garros
Legfrissebb hírek

Dráma a párizsi hőségben, Sinner kétszettes előnyből kikapott a Roland Garroson

Tenisz
2 órája

A Grand Slam-tornákon tudnak pénzt keresni

Tenisz
10 órája

Vaskos meglepetés a Garroson: nem kiemelt ukrán teniszező ejtette ki Ribakinát; Djokovics újabb franciát győzött le

Tenisz
21 órája

Roland Garros: Swiatek és Bencic is két szettben nyert; De Minaur játék nélkül ment tovább

Tenisz
Tegnap, 14:10

Jannik Sinner magabiztos győzelemmel kezdte a Roland Garrost

Tenisz
2026.05.26. 22:45

Bomba meglepetés a végletek meccsén: szabadkártyás ausztrál búcsúztatta Medvegyevet

Tenisz
2026.05.26. 22:28

„Köztudott, hogy a hátam nem bírja a magas, fonákra érkező labdákat” – Gálfi Dalma csalódottan értékelt

Tenisz
2026.05.26. 20:22

Marozsán Fábián: Nem akarok mindig e mögé bújni, de...

Tenisz
2026.05.26. 18:55
Ezek is érdekelhetik