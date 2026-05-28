Roland Garros: beugróktól kaptak ki az első körben Udvardyék

Eredetileg Bondár Anna, Magdalena Frech kettős ellen lépett volna a Roland Garros salakjára Udvardy Panna és ukrán partnere, Olekszandra Olijnikova a női páros verseny első fordulójában, ám a magyar, lengyel kettős utóbbi hasfalsérülése miatt visszalépett, így az argentin, német Nicole Fossa, Tamara Korpatsch duóval néztek farkasszemet.

Nem indult rosszul a meccs Udvardyéknak, akik 7:5-re meg is nyerték az első szettet, ám a másodikban hiába jöttek vissza brékhátrányból, másodszor is elvesztették adogatójátékukat, ami végzetesnek bizonyult. A harmadik szettben pedig már esélyük sem volt, mindössze egy gémet tudtak megnyerni a beugrók ellen, akik 5:7, 6:4, 6:1-re megnyerték az összecsapást.

Nicole Fossa, Tamara Korpatsch (argentin, német)–Udvardy Panna (magyar), Olekszandra Olijnikova (ukrán) 5:7, 6:4, 6:1