Roland Garros: Szvitolinával csap össze Bondár Anna; svájci ellenfél vár Udvardy Pannára

Elena Ribakina – az idei Australian Open bajnoka és a torna második kiemeltje – a szlovén Veronika Erjaveccel találkozik az első fordulóban, Mirra Andrejeva adott esetben a negyeddöntőben várhat a kazah játékosra.

A négyszeres Roland Garros-győztes Iga Swiatek harmadik kiemeltként az ausztrál Emerson Jones ellen kezdi meg a tornát. Különösen érdekes lehet Swiatek esetleges harmadik fordulós mérkőzése Jelena Ostapenko ellen. A 2017-es Roland Garros-bajnok lett teniszező ugyanis szédületes, 6–0-s mérleggel áll a lengyel klasszissal szemben, így az egyik legkellemetlenebb ellenfélnek számít számára.

A 2026-os Roland Garrost május 24. és június 7. között rendezik meg.