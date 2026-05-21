Roland Garros: Szvitolinával csap össze Bondár Anna; svájci ellenfél vár Udvardy Pannára

ROCK PÉTER
2026.05.21. 16:40
Elina Szvitolina (háttal) már jól ismert ellenfél Bondár Anna számára (Fotó: Getty Images)
Kisorsolták a 2026-os Roland Garros női egyesének főtábláját, amely alapján már az elődöntőben összecsaphat egymással a címvédő Coco Gauff és a világelső Arina Szabalenka. A tavalyi döntő két résztvevője ezúttal ugyanarra az ágra került, így a párizsi közönség akár a finálé visszavágóját is láthatja a legjobb négy között.

A címvédő amerikai Coco Gauff honfitársa, Taylor Townsend ellen kezdi meg szereplését. A világranglista élén álló Arina Szabalenka a spanyol Jessica Bouzas ellen rajtol.

Udvardy Pannára a svájci Viktorija Golubic vár az első körben, míg Bondár Anna a tavalyi és összesen hatszoros Garros-negyeddöntős Elina Szvitolinával csap össze. Gálfi Dalma ellenfele a selejtezők lezárta után válik ismertté.

Elena Ribakina – az idei Australian Open bajnoka és a torna második kiemeltje – a szlovén Veronika Erjaveccel találkozik az első fordulóban, Mirra Andrejeva adott esetben a negyeddöntőben várhat a kazah játékosra.

A négyszeres Roland Garros-győztes Iga Swiatek harmadik kiemeltként az ausztrál Emerson Jones ellen kezdi meg a tornát. Különösen érdekes lehet Swiatek esetleges harmadik fordulós mérkőzése Jelena Ostapenko ellen. A 2017-es Roland Garros-bajnok lett teniszező ugyanis szédületes, 6–0-s mérleggel áll a lengyel klasszissal szemben, így az egyik legkellemetlenebb ellenfélnek számít számára.

A 2026-os Roland Garrost május 24. és június 7. között rendezik meg.

