Udvardy Panna a legjobb magyar női teniszező

A 27 éves teniszező a 65. helyet foglalja el hétfőtől a világranglistán. A Budaörsi SC játékosa az elmúlt hónapokban rendkívül stabil teljesítményt nyújtott a nemzetközi mezőnyben. A tavaszi salakszezon során döntőbe jutott a bogotái WTA250-tornán, valamint Marokkóban elődöntőt játszott egy szintén WTA 250-es versenyen. Emellett több rangos versenyen is értékes győzelmeket aratott, amelyeknek köszönhetően a világranglista 59. helyére lépett május végén. Ez nemcsak új egyéni rekordot jelent számára, hanem azt is, hogy hétfőtől ő lehet a magyar női tenisz első számú képviselője.

Udvardy az elmúlt évek sérülései és nehezebb időszakai után 2026-ban új szintre emelte játékát. Különösen salakborításon nyújtott teljesítménye figyelemre méltó, ahol agresszív alapvonaljátéka és mentális ereje számos sikerhez segítette.

„Jó érzés a nevemet olvasni, mint első számú női magyar teniszező. Remélem, hogy a füves pályás szezonban is jól fogok teljesíteni. Lépésről lépésre szeretnék haladni, de bízom benne, hogy hamarosan a legjobb ötvenben leszek. Füvön bármi megtörténhet, a felvezető versenyek sokat fognak számítani. Sajnos nehéz itthon a füves szezonra felkészülni, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy a legjobb formában legyek” – mondta Udvardy Panna.

A következő hetekben a magyar játékos először s'Hertogenbosch-ban lép pályára, majd Nottinghamben és Eastbourne-ban versenyez.

BONDÁR, MAROZSÁN ÉS FUCSOVICS IS RONTOTT A RANGLISTÁN Bondár Anna 18 helyet rontva a 75. helyen áll. Gálfi sem javított, és már csak a 117. A férfiaknál a Roland Garroson egyaránt az 1. fordulóban kiesett Marozsán hét pozíciót rontva a 61., Fucsovics pedig tízet visszacsúszva a 75. A legjobb 200 harmadik magyarja, Piros Zsombor tíz helyet rontva a 183. Az élen egyik nemnél sem történt változás, a nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakina és a lengyel Iga Swiatek előtt. A Garros-bajnok orosz Mirra Andrejeva már a hatodik, a fináléban alulmaradt lengyel Maja Chwalinska 93 (!) pozíciót ugorva a 21. A férfiaknál továbbra is az olasz Jannik Sinner az éllovas, a spanyol Carlos Alcaraz a második, a Roland Garroson első Grand Slam-serlegét megszerző német Alexander Zverev pedig a harmadik. A párizsi döntős olasz Flavio Cobolli egyéni csúccsal a tizedik.

(MTI)



