Bondár Anna nyolcaddöntőbe jutott a madridi tenisztornán

A világranglistán 63. magyar a főtáblán kezdett a spanyol fővárosban, a nyitókörben legyőzte a svájci Viktorija Golubicot (81.), majd kellemes meglepetésre a hetedik helyen kiemelt, korábbi világbajnok ukrán Jelina Szvitolinát is.

A 32 között a cseh Laura Samson (171.) várt rá, aki 18 évesként eddig jobbára a juniorok között jeleskedett. Első találkozójukon a Honvéd sportolójának 5:4-nél és 6:5-nél is volt fogadóként szettlabdája, de a játszma végül rövidítésbe torkollott, amelyben 3-3 után már csak Bondár nyert pontot.

A folytatásban is a szeghalmi születésű teniszező akarata érvényesült, aki 3:1-re ellépett, majd ismét elvette a prágai ellenfél adogatását, és 1 óra 46 perc elteltével lezárta a meccset.

A folytatásban Gálfi Dalma a kilencedik kiemelt orosz Mirra Andrejevával csap össze, Bondár ennek a meccsnek a győztesével találkozik majd a 16 között.

Este Marozsán Fábiánra a Grand Slam-bajnok és volt világelső, szintén orosz Danyiil Medvegyev vár.

WTA 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)

NŐI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Bondár Anna–Laura Samson (cseh) 7:6 (7–3), 6:1

Később

13.00: Gálfi Dalma–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)

Férfiak, 2. forduló (32 közé jutásért)

19.00 körül: Marozsán Fábián–Danyiil Medvegyev (orosz, 7.)