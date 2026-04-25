Bondár Anna nyolcaddöntőbe jutott a madridi tenisztornán

2026.04.25. 13:28
null
Bondár Anna két játszmában továbbjutott (Fotó: Getty Images)
női tenisz Bondár Anna madridi tenisztorna
Bondár Anna harmadik győzelmével bejutott a nyolcaddöntőbe a Madridban zajló salakpályás tenisztorna női versenyének harmadik fordulójában szombaton.

A világranglistán 63. magyar a főtáblán kezdett a spanyol fővárosban, a nyitókörben legyőzte a svájci Viktorija Golubicot (81.), majd kellemes meglepetésre a hetedik helyen kiemelt, korábbi világbajnok ukrán Jelina Szvitolinát is.

A 32 között a cseh Laura Samson (171.) várt rá, aki 18 évesként eddig jobbára a juniorok között jeleskedett. Első találkozójukon a Honvéd sportolójának 5:4-nél és 6:5-nél is volt fogadóként szettlabdája, de a játszma végül rövidítésbe torkollott, amelyben 3-3 után már csak Bondár nyert pontot.

A folytatásban is a szeghalmi születésű teniszező akarata érvényesült, aki 3:1-re ellépett, majd ismét elvette a prágai ellenfél adogatását, és 1 óra 46 perc elteltével lezárta a meccset.

A folytatásban Gálfi Dalma a kilencedik kiemelt orosz Mirra Andrejevával csap össze, Bondár ennek a meccsnek a győztesével találkozik majd a 16 között.

Este Marozsán Fábiánra a Grand Slam-bajnok és volt világelső, szintén orosz Danyiil Medvegyev vár.

WTA 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)
NŐI EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Bondár Anna–Laura Samson (cseh) 7:6 (7–3), 6:1
Később
13.00: Gálfi Dalma–Mirra Andrejeva (orosz, 9.) 
Férfiak, 2. forduló (32 közé jutásért)
19.00 körül: Marozsán Fábián–Danyiil Medvegyev (orosz, 7.)

 

Legfrissebb hírek

Tenisz: Bondár legyőzte a korábbi világbajnok Szvitolinát Madridban

Tenisz
2026.04.23. 13:51

Billie Jean King-kupa: az Egyesült Államok lesz a mieink ellenfele az élvonalba jutásért

Tenisz
2026.04.23. 13:15

Bondár meggyőző játékkal nyert Madridban

Tenisz
2026.04.21. 16:21

Piros Zsombor kiemeltet győzött le a madridi tenisztorna selejtezőjében

Tenisz
2026.04.20. 22:18

Marozsán Fábián rontott, Bondár Anna javított a világranglistán

Tenisz
2026.04.20. 09:45

Bondár a negyeddöntőben búcsúzott Rouenban

Tenisz
2026.04.17. 21:47

Marozsán Fábián két szettben maradt alul Münchenben, Bondár a nyolc közé jutott Rouenben

Tenisz
2026.04.16. 22:58

Bondár Anna győzelemmel kezdett Rouenban, pikáns meccsel folytatja

Tenisz
2026.04.15. 14:00
