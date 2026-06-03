Újabb óriási meglepetés a Roland Garroson: Szabalenka szettelőnyről kikapott a negyeddöntőben

A tavaly döntős fehérorosz játékos két brékkel hamar elhúzott Snajgyertől, egyet pedig meg is őrzött a szett végéig, így 48 perc után előnybe került. A második felvonás sokáig hasonló forgatókönyv szerint zajlott: két fogadóként megnyert játékkal Szabalenka 4:1-re vezetett, a 25. helyen kiemelt riválisa viszont ezúttal 5:5-nél utolérte. Snajgyer ezt követően is lendületben maradt, így sorozatban megnyert négy játékkal egyenlített.

A továbbjutásról határozó harmadik játszmára Szabalenka mentálisan teljesen szétesett, a végére már azzal is problémája volt, hogy pályára üsse a labdát, így Snajgyer játékvesztés nélkül lesöpörte a világelsőt. A meccs 2 óra 14 percig óráig tartott.

Snajgyer a torna meglepetésemberével, a selejtezőből induló lengyel Maja Chwalinskával találkozik a csütörtöki elődöntőben.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

NŐI EGYES

Gyiana Snajgyer (orosz, 25.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 3:6, 7:5, 6:0

Maja Chwalinska (lengyel)–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 7:6 (7–3), 6:3