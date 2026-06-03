Nemzeti Sportrádió

Bejutott az elődöntőbe a Roland Garros lengyel meglepetésembere

2026.06.03. 13:39
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Maja Chwalinska folytatta nagy menetelését (Fotó: Getty Images)
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Maja Chwalinska női tenisz Roland Garros
A selejtezőből indult lengyel Maja Chwalinska bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe, miután szerdán két játszmában legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinszkaját.

Az első szett igazi hullámvasút volt, az első játékban az orosz elvette ellenfele adogatását, aki viszont az első három Kalinszakaja szervajátékot meg tudta nyerni és 5:1-re elhúzott. Ekkor úgy tűnt, a 24 éves lengyel teniszező gyors szettelőnybe kerül majd, Kalinszkaja viszont a folytatásban az addiginál sokkal keményebb játékra váltott és 5:5-nél utolérte ellenfelét. A játszma aztán rövidítésben dőlt el, ami a lengyel sikerével zárult, miután az orosz sportoló 3–3 után nem szerzett pontot.

A második szett az elsőhöz hasonlóan indult, Chwalinska 4:1-re ellépett, majd 5:2-re is vezetett. Ezek után a meccsért adogathatott, de Kalinszkaja nem adta fel és szépített, viszont saját szervajátékában nagyokat rontott és 1 óra 55 perc alatt elbukta a mérkőzést.

Chwalinska a csütörtöki elődöntőben az Arina Szabalenka–Dijana Snajder meccs győztesével csap majd össze.

ROLAND GARROS
NEGYEDDÖNTŐ, NŐK
Maja Chwalinska (lengyel)–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 7:6 (7–3), 6:3
KÉSŐBB
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Dijana Snajder (orosz, 25.) 

 

Maja Chwalinska női tenisz Roland Garros
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