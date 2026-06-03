Bejutott az elődöntőbe a Roland Garros lengyel meglepetésembere

Az első szett igazi hullámvasút volt, az első játékban az orosz elvette ellenfele adogatását, aki viszont az első három Kalinszakaja szervajátékot meg tudta nyerni és 5:1-re elhúzott. Ekkor úgy tűnt, a 24 éves lengyel teniszező gyors szettelőnybe kerül majd, Kalinszkaja viszont a folytatásban az addiginál sokkal keményebb játékra váltott és 5:5-nél utolérte ellenfelét. A játszma aztán rövidítésben dőlt el, ami a lengyel sikerével zárult, miután az orosz sportoló 3–3 után nem szerzett pontot.

A második szett az elsőhöz hasonlóan indult, Chwalinska 4:1-re ellépett, majd 5:2-re is vezetett. Ezek után a meccsért adogathatott, de Kalinszkaja nem adta fel és szépített, viszont saját szervajátékában nagyokat rontott és 1 óra 55 perc alatt elbukta a mérkőzést.

Chwalinska a csütörtöki elődöntőben az Arina Szabalenka–Dijana Snajder meccs győztesével csap majd össze.

ROLAND GARROS

NEGYEDDÖNTŐ, NŐK

Maja Chwalinska (lengyel)–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 7:6 (7–3), 6:3

KÉSŐBB

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Dijana Snajder (orosz, 25.)