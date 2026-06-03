Arina Szabalenka: Legszívesebben azonnal abbahagynám a teniszt

A világelső nem először lett áldozata annak, hogy nem tudta kezelni az érzéseit.

„Tényleg nyugodtabban kellene hozzáállnom ehhez az egészhez, és meg kellene próbálnom megoldást találni erre” – mondta önkritikusan, majd hozzátette: belefáradt már abba, hogy így veszít el meccseket.

A sajtótájékoztató vége felé aztán a fehérorosz játékos ismét humorral közelítette meg a történteket.

„Ismerik azokat a szobákat, amelyekbe az ember egyszerűen bemegy, és mindent szétver maga körül? Valószínűleg az egész holnapi napomat egy ilyen dühöngőben töltöm majd. Talán segít, de az is lehet, hogy nem” – mondta.

Szabalenka kiesésével biztossá vált, hogy – akárcsak a férfiaknál – a nőknél is új Grand Slam-győztest avatnak Párizsban.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

NŐI EGYES

Gyiana Snajgyer (orosz, 25.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 3:6, 7:5, 6:0

Maja Chwalinska (lengyel)–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 7:6 (7–3), 6:3