Arina Szabalenka: Legszívesebben azonnal abbahagynám a teniszt

A Roland Garroson tavaly döntős Arina Szabalenka a meccs utáni sajtótájékoztató elején rendkívül szomorú volt, és elkeseredettségében azt sem zárta ki, hogy visszavonul.
„Nincsenek gondolataim, nincsenek érzéseim. Legszívesebben azonnal abbahagynám a teniszt, de majd meglátjuk. Néhány nap múlva meglátjuk. Remélhetőleg lelkileg visszatalálok önmagamhoz – fogalmazott a négyszeres Grand Slam-győztes teniszező. – Azt hiszem, mentálisan nagyon mély gödörbe zuhantam, és egyszerűen nem sikerült újra megtalálni önmagam.”
A világelső nem először lett áldozata annak, hogy nem tudta kezelni az érzéseit.
„Tényleg nyugodtabban kellene hozzáállnom ehhez az egészhez, és meg kellene próbálnom megoldást találni erre” – mondta önkritikusan, majd hozzátette: belefáradt már abba, hogy így veszít el meccseket.
A sajtótájékoztató vége felé aztán a fehérorosz játékos ismét humorral közelítette meg a történteket.
„Ismerik azokat a szobákat, amelyekbe az ember egyszerűen bemegy, és mindent szétver maga körül? Valószínűleg az egész holnapi napomat egy ilyen dühöngőben töltöm majd. Talán segít, de az is lehet, hogy nem” – mondta.
Szabalenka kiesésével biztossá vált, hogy – akárcsak a férfiaknál – a nőknél is új Grand Slam-győztest avatnak Párizsban.
ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
NEGYEDDÖNTŐ
NŐI EGYES
Gyiana Snajgyer (orosz, 25.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 3:6, 7:5, 6:0
Maja Chwalinska (lengyel)–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 7:6 (7–3), 6:3