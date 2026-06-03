Nemzeti Sportrádió

Arina Szabalenka: Legszívesebben azonnal abbahagynám a teniszt

2026.06.03. 18:26
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Saját bevallása szerint mély gödörbe került Arina Szabalenka (Fotó: Getty Images)
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Arina Szabalenka női tenisz Roland Garros
Miután Arina Szabalenka három szettben kikapott a Roland Garros negyeddöntőjében a jóval esélytelenebbnek tartott orosz Gyiana Snajgyertől, arról beszélt, hogy még a visszavonulás gondolata is megfogalmazódott benne.

A Roland Garroson tavaly döntős Arina Szabalenka a meccs utáni sajtótájékoztató elején rendkívül szomorú volt, és elkeseredettségében azt sem zárta ki, hogy visszavonul.

„Nincsenek gondolataim, nincsenek érzéseim. Legszívesebben azonnal abbahagynám a teniszt, de majd meglátjuk. Néhány nap múlva meglátjuk. Remélhetőleg lelkileg visszatalálok önmagamhoz – fogalmazott a négyszeres Grand Slam-győztes teniszező. – Azt hiszem, mentálisan nagyon mély gödörbe zuhantam, és egyszerűen nem sikerült újra megtalálni önmagam.”

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A világelső a döntő játszmát 6:0-ra bukta el az orosz Gyiana Snajgyer ellen.

A világelső nem először lett áldozata annak, hogy nem tudta kezelni az érzéseit.

„Tényleg nyugodtabban kellene hozzáállnom ehhez az egészhez, és meg kellene próbálnom megoldást találni erre” – mondta önkritikusan, majd hozzátette: belefáradt már abba, hogy így veszít el meccseket.

A sajtótájékoztató vége felé aztán a fehérorosz játékos ismét humorral közelítette meg a történteket.

„Ismerik azokat a szobákat, amelyekbe az ember egyszerűen bemegy, és mindent szétver maga körül? Valószínűleg az egész holnapi napomat egy ilyen dühöngőben töltöm majd. Talán segít, de az is lehet, hogy nem” – mondta.

Szabalenka kiesésével biztossá vált, hogy – akárcsak a férfiaknál – a nőknél is új Grand Slam-győztest avatnak Párizsban.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
NEGYEDDÖNTŐ
NŐI EGYES
Gyiana Snajgyer (orosz, 25.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 3:6, 7:5, 6:0
Maja Chwalinska (lengyel)–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 7:6 (7–3), 6:3

 

Arina Szabalenka női tenisz Roland Garros
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