Dráma a párizsi hőségben, Sinner kétszettes előnyből kikapott a Roland Garroson

Az első helyen kiemelt, a torna legnagyobb esélyesének számító Jannik Sinner a 2. fordulóban a Cerúndolo testvérpár fiatalabbik tagjával, a világranglista 56. helyén álló, a salakos borításon otthonosan mozgó Juan Manuellel találkozott a délelőtt kezdődő programban.

A rekkenő hőségben rendezett mérkőzés első játszmájában a dél-tiroli klasszis rögtön elvette az argentin játékos adogatását, majd magabiztosan hozta a sajátját, ennek köszönhetően mindenféle megerőltetés nélkül 6:3-mal lezárta a játszmát.

A második szett sem alakult szorosabban, bár időnként ekkor már Cerúndolo is mutatott szép dolgokat – igaz, meg kell jegyezni azt is, hogy Sinner láthatóan messze nem nyújtott százszázalékos teljesítményt. A világranglista első helyezettje így is kétszer elvette Cerúndolo adogatását, miközben a sajátját hozta, így 6:2-vel ért véget ez a játszma.

A harmadik szettet dupla brékkel kezdte Sinner, aki 5:1-re is vezetett és 5:2-nél a meccsért adogathatott – ekkor mindenki azt hitte, percek kérdése, és véget ér a meccs. Csakhogy ekkor az olasznak hirtelen problémái támadtak, egymás után két adogatójátékot is elbukott, ráadásul közte ápolásra szorult, mivel láthatóan egyre nehezebben mozgott a pályán. Cerúndolo kihasználva ellenfele sokasodó fizikai gondjait, egyenlített, sőt, már 6:5-ös vezetésénél sorozatban harmadszor is brékelni tudott, ezzel megnyerte a szettet.

És az igazi dráma még csak ezután jött... Sinner állapota tovább romlott, már minden lépés a nehezére esett, miközben az első két szettben semmit nem mutató Cerúndolo nem tudott hibázni. A negyedik szett emiatt nagyon simán, 6:1-gyel lett az argentiné, vagyis jöhetett az ötödik játszma, amely szintén egyoldalúan alakult: Sinner labdamenetet is alig nyert meg, Cerúndolo 5:1-re ellépett ellenfelétől és végül fogadóként fejezte be a meccset – úgy, hogy Sinner még csak pontot sem nyert a szervájánál.

Senki sem hitte volna a második szett után, de megtörtént: Cerúndolo kétszettes hátrányból, 3 óra 36 perces csatában búcsúztatta a torna abszolút favoritját.

A meccslabda:

Véget ért Sinner óriási győzelmi sorozata Minden borítást figyelembe véve Jannik Sinner 30 győztesen megvívott meccs után szenvedett vereséget Juan Manuel Cerúndolótól, salakon pedig egészen a mai napig sorozatban 18 mérkőzést nyert meg, ezzel beállítva Rafael Nadal rekordját. Az olasz zsinórban öt tornagyőzelmet is számlált, idei mérlege pedig 30 győzelem mellett három vereség (Cerúndulo mellett korábban még Novak Djokovics az Australian Open elődöntőjében és Jakub Mensík a dohai torna negyeddöntőjében győzte le).

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

FÉRFI EGYES

2. FORDULÓ

Sinner (olasz, 1.)–J. M. Cerúndolo (argentin) 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

Struff (német)–Faria (portugál) 5:7, 6:7 (1–7), 2:6

Cobolli (olasz, 10.)–Vu Ji-ping (kínai) 6:4, 6:4, 6:4

Svajda (amerikai)–Walton (ausztrál) 6:3, 6:4, 6:7 (4–7), 6:2

Tabilo (chilei)–Vacherot (monacói, 16.) – játék nélkül Tabilo jutott tovább

Diaz Acosta (argentin)–Tien (amerikai, 16.) 5:7, 6:4, 6:3, 6:7 (4–7), 3:6

Vallejo (paraguayi)–Kouame (francia) 3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8–10)

KÉSŐBB

Landaluce (spanyol)–Koprivá (cseh)

Hurkacz (lengyel)–Tiafoe (amerikai, 19.)

F. Cerúndolo (argentin)–Gaston (francia)

Comesana (argentin)–Darderi (olasz, 14.)

Arnaldi (olasz)–Cicipasz (görög)

Collignon (belga)–Shelton (amerikai, 5.)

Van Assche (holland)–Nakashima (amerikai, 31.)

Auger-Aliassime (kanadia, 4.)–Burruchaga (argentin)

Rinderknech (holland, 22.)–Berrettini (olasz)

NŐI EGYES

2. FORDULÓ

Vekic (horvát)–Oszaka (japán, 16.) 6:7 (1–7), 4:6

Jovic (amerikai, 16.)–E. Navarro (amerikai) 6:0, 6:3

Olijnyikova (ukrán)–Birrell (ausztrál) 6:3, 0:6, 7:6 (10–5)

Chwalinska (lengyel, 8.)–Mertens (belga, 23.) 6:4, 6:0

Snajder (orosz, 25.)–Kessler (amerikai) 7:6 (7–3), 6:1

KÉSŐBB

Kalinszkaja (orosz, 22.)–Kornyejeva (orosz, 15.)

Grabher (osztrák)–Anisimova (amerikai, 6.)

Putyinceva (kazah)–Osorio (kolumbiai)

Li (amerikai, 30.)–Parry (francia)

Szakkari (görög)–Liu (amerikai)

Gauff (amerikai, 4.)–Serif (egyiptomi, 9.)

Ruzic (horvát)–Keys (amerikai, 19.)

Kasatkina (ausztrál)–Bandecchi (svájci)

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jacquemot (francia)

Boulter (brit)–Potapova (osztrák, 25.)

Mboko (kanadai, 9.)–Siniaková (cseh)