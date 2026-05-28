Nemzeti Sportrádió

Dráma a párizsi hőségben, Sinner kétszettes előnyből kikapott a Roland Garroson

T. Z.T. Z.
2026.05.28. 15:50
null
Jannik Sinner óriási meglepetésre búcsúzott a Roland Garrostól (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi tenisz Arina Szabalenka női tenisz Janik Sinner Roland Garros
Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerúndolótól a francia nyílt teniszbajnokság (Roland Garros) második fordulójában csütörtök délután.

Az első helyen kiemelt, a torna legnagyobb esélyesének számító Jannik Sinner a 2. fordulóban a Cerúndolo testvérpár fiatalabbik tagjával, a világranglista 56. helyén álló, a salakos borításon otthonosan mozgó Juan Manuellel találkozott a délelőtt kezdődő programban.

A rekkenő hőségben rendezett mérkőzés első játszmájában a dél-tiroli klasszis rögtön elvette az argentin játékos adogatását, majd magabiztosan hozta a sajátját, ennek köszönhetően mindenféle megerőltetés nélkül 6:3-mal lezárta a játszmát.

A második szett sem alakult szorosabban, bár időnként ekkor már Cerúndolo is mutatott szép dolgokat – igaz, meg kell jegyezni azt is, hogy Sinner láthatóan messze nem nyújtott százszázalékos teljesítményt. A világranglista első helyezettje így is kétszer elvette Cerúndolo adogatását, miközben a sajátját hozta, így 6:2-vel ért véget ez a játszma. 

A harmadik szettet dupla brékkel kezdte Sinner, aki 5:1-re is vezetett és 5:2-nél a meccsért adogathatott – ekkor mindenki azt hitte, percek kérdése, és véget ér a meccs. Csakhogy ekkor az olasznak hirtelen problémái támadtak, egymás után két adogatójátékot is elbukott, ráadásul közte ápolásra szorult, mivel láthatóan egyre nehezebben mozgott a pályán. Cerúndolo kihasználva ellenfele sokasodó fizikai gondjait, egyenlített, sőt, már 6:5-ös vezetésénél sorozatban harmadszor is brékelni tudott, ezzel megnyerte a szettet. 

2026 French Open - Day Five
Fotó: Getty Images

És az igazi dráma még csak ezután jött... Sinner állapota tovább romlott, már minden lépés a nehezére esett, miközben az első két szettben semmit nem mutató Cerúndolo nem tudott hibázni. A negyedik szett emiatt nagyon simán, 6:1-gyel lett az argentiné, vagyis jöhetett az ötödik játszma, amely szintén egyoldalúan alakult: Sinner labdamenetet is alig nyert meg, Cerúndolo 5:1-re ellépett ellenfelétől és végül fogadóként fejezte be a meccset – úgy, hogy Sinner még csak pontot sem nyert a szervájánál.

Senki sem hitte volna a második szett után, de megtörtént: Cerúndolo kétszettes hátrányból, 3 óra 36 perces csatában búcsúztatta a torna abszolút favoritját. 

A meccslabda:

Véget ért Sinner óriási győzelmi sorozata 
Minden borítást figyelembe véve Jannik Sinner 30 győztesen megvívott meccs után szenvedett vereséget Juan Manuel Cerúndolótól, salakon pedig egészen a mai napig sorozatban 18 mérkőzést nyert meg, ezzel beállítva Rafael Nadal rekordját. Az olasz zsinórban öt tornagyőzelmet is számlált, idei mérlege pedig 30 győzelem mellett három vereség (Cerúndulo mellett korábban még Novak Djokovics az Australian Open elődöntőjében és Jakub Mensík a dohai torna negyeddöntőjében győzte le). 

TENISZ 
ROLAND GARROS, PÁRIZS
FÉRFI EGYES
2. FORDULÓ
Sinner (olasz, 1.)–J. M. Cerúndolo (argentin) 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6
Struff (német)–Faria (portugál) 5:7, 6:7 (1–7), 2:6
Cobolli (olasz, 10.)–Vu Ji-ping (kínai) 6:4, 6:4, 6:4
Svajda (amerikai)–Walton (ausztrál) 6:3, 6:4, 6:7 (4–7), 6:2
Tabilo (chilei)–Vacherot (monacói, 16.) – játék nélkül Tabilo jutott tovább
Diaz Acosta (argentin)–Tien (amerikai, 16.) 5:7, 6:4, 6:3, 6:7 (4–7), 3:6
Vallejo (paraguayi)–Kouame (francia) 3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8–10)
KÉSŐBB
Landaluce (spanyol)–Koprivá (cseh)
Hurkacz (lengyel)–Tiafoe (amerikai, 19.)
F. Cerúndolo (argentin)–Gaston (francia) 
Comesana (argentin)–Darderi (olasz, 14.)
Arnaldi (olasz)–Cicipasz (görög)
Collignon (belga)–Shelton (amerikai, 5.)
Van Assche (holland)–Nakashima (amerikai, 31.)
Auger-Aliassime (kanadia, 4.)–Burruchaga (argentin)
Rinderknech (holland, 22.)–Berrettini (olasz)

NŐI EGYES
2. FORDULÓ
Vekic (horvát)–Oszaka (japán, 16.) 6:7 (1–7), 4:6
Jovic (amerikai, 16.)–E. Navarro (amerikai) 6:0, 6:3
Olijnyikova (ukrán)–Birrell (ausztrál) 6:3, 0:6, 7:6 (10–5)
Chwalinska (lengyel, 8.)–Mertens (belga, 23.) 6:4, 6:0
Snajder (orosz, 25.)–Kessler (amerikai) 7:6 (7–3), 6:1
KÉSŐBB
Kalinszkaja (orosz, 22.)–Kornyejeva (orosz, 15.)
Grabher (osztrák)–Anisimova (amerikai, 6.)
Putyinceva (kazah)–Osorio (kolumbiai)
Li (amerikai, 30.)–Parry (francia)
Szakkari (görög)–Liu (amerikai)
Gauff (amerikai, 4.)–Serif (egyiptomi, 9.)
Ruzic (horvát)–Keys (amerikai, 19.)
Kasatkina (ausztrál)–Bandecchi (svájci)
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jacquemot (francia)
Boulter (brit)–Potapova (osztrák, 25.)
Mboko (kanadai, 9.)–Siniaková (cseh)

 

férfi tenisz Arina Szabalenka női tenisz Janik Sinner Roland Garros
Legfrissebb hírek

Roland Garros: beugróktól kaptak ki az első körben Udvardyék

Tenisz
18 perce

A Grand Slam-tornákon tudnak pénzt keresni

Tenisz
10 órája

Vaskos meglepetés a Garroson: nem kiemelt ukrán teniszező ejtette ki Ribakinát; Djokovics újabb franciát győzött le

Tenisz
21 órája

Roland Garros: Swiatek és Bencic is két szettben nyert; De Minaur játék nélkül ment tovább

Tenisz
Tegnap, 14:10

Jannik Sinner magabiztos győzelemmel kezdte a Roland Garrost

Tenisz
2026.05.26. 22:45

Bomba meglepetés a végletek meccsén: szabadkártyás ausztrál búcsúztatta Medvegyevet

Tenisz
2026.05.26. 22:28

„Köztudott, hogy a hátam nem bírja a magas, fonákra érkező labdákat” – Gálfi Dalma csalódottan értékelt

Tenisz
2026.05.26. 20:22

Marozsán Fábián: Nem akarok mindig e mögé bújni, de...

Tenisz
2026.05.26. 18:55
Ezek is érdekelhetik