Sajtóhír: 2027-ben nem rendeznek Magyar Nagydíjat a MotoGP-ben

A motorcyclesports.net értesülései szerint a Liberty Media döntése nyomán eldőlt, nem rendeznek jövőre Magyar Nagydíjat a MotoGP-ben, helyette a spanyol Aragóniai Nagydíj kerül vissza a versenynaptárba.

A Balaton Parkkal kapcsolatban többen már a frissen mögöttünk hagyott nagydíj előtt felvetették, hogy az egyre növekvő biztonsági aggályok miatt nem rendez futamot a jövőben a MotoGP, így a Magyar Nagydíj a Hungaroringre kerülhet, ám úgy tűnik, ezt 2027-ben még nem jön össze.

Gyulay Zsolt hétfőn lapunknak adott interjújában azt mondta: „A nemzetközi jogtulajdonos szerint nagyon jól sikerült a verseny, szakmailag is élvezetes volt, szerencsére a bukásokat nem kísérték súlyos sérülések, még ha ez a motorsportban benne is lehet” – majd beszélt a nagydíj Hungaroringre kerüléséről is: „Az új kormány álláspontja szükséges ehhez, mi, mint Hungaroring, készen állunk. Azt tudni kell, hogy hosszú távon eredetileg is az volt a jogtulajdonos terve, hogy a Hungaroringre menjen a MotoGP mezőnye is. Azt gondolom, hogy mivel van egy ilyen pályánk, amelyet ráadásul most újítottak fel, akkor ez a logikus lépés, így a két legnagyobb világsorozat hazai versenye oda költözne. A Hungaroring azonban jelen állapotában nem alkalmas a MotoGP fogadására. Ha egy olyan döntés születik, hogy a Hungaroring átalakítását folytatni lehet, akkor mi ennek örülünk és szívesen fogadjuk a sorozatot a jövőben.”

A biztonsági aggályokra egyébiránt a Balaton Park is reagált: „Az elmúlt napokban több sajtóorgánumban is megjelentek olyan találgatások és vélemények a MotoGP 2027-es versenynaptárával kapcsolatban, amelyek a Balaton Park jövőbeli szerepét, illetve egyes esetekben a versenypálya biztonságosságát is érintették. A Balaton Park fontosnak tartja rögzíteni, hogy a versenypálya jelenleg is rendelkezik a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM) által kiadott Grade A licenccel, amely a MotoGP-versenyek megrendezésének feltétele. A pálya 2025-ben és 2026-ban is sikeresen adott otthont a MotoGP Magyar Nagydíjnak, valamint a World Superbike Magyar Fordulójának.”

Ennek ellenére a friss értesülések alapján jelenleg úgy tűnik, 2027-ben nem rendeznek Magyar Nagydíjat a MotoGP-ben, 2028-tól pedig a Hungaroringre kerülhet át.