Öt magyar az első százban a tenisz-világranglistán

2026.03.16. 09:56
Marozsán Fábián továbbra is a legmagasabban jegyzett magyar teniszező (Fotó: Getty Images)
Öt magyar játékos szerepel a top 100-ban a teniszezők világranglistáján, Marozsán Fábián továbbra is a mezőny első feléhez tartozik. Az ATP-rangsorban Carlos Alcaraz, a WTA listáján Arina Szabalenka áll az élen.

Öt magyar teniszező található az első százban az ATP, illetve a WTA legfrissebb világranglistáján. A férfiaknál Marozsán Fábián maradt a 46. helyen, Fucsovics Márton pedig két helyet javítva jelenleg az 54.

Az élen változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz áll, de az őt követő, Indian Wellsben győztes olasz Jannik Sinner ezer pontot faragott a hátrányán vele szemben. A harmadik – az élen álló kettőshöz képest jelentős lemaradással – továbbra is a 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb Novak Djokovics.

A nőknél a legjobb magyar, Bondár Anna a 66.-ról a 65. helyre lépett előre, Gálfi Dalma és Udvardy Panna azonban rontott, előbbi három pozíciót visszacsúszva most a 87., utóbbi kettőt visszalépve a 97.

Az élcsoportban változás történt: Indian Wells friss bajnoka, a fehérorosz Arina Szabalenka továbbra is vezet, de mögötte a döntőt elvesztő kazah Jelena Ribakina feljött a második helyre, megelőzve a lengyel Iga Swiateket.

 

