Bondár Anna továbbjutott a nottinghami selejtező első fordulójából

A világranglistán 75. helyezett magyar játékos az 1 óra 20 perces szombati mérkőzés első és második játszmájában is egy-egy alkalommal vette el Arango (99.) adogatását.

Bondár következő ellenfele az orosz, de immár ausztrál színekben versenyző Daria Kasatkina – aki 2022-ben elődöntős volt a francia nyílt bajnokságon – vagy az orosz Anna Blinkova lesz.

TENISZ, WTA 250-ES TORNA, NOTTINGHAM

Selejtező, 1. forduló:

Bondár Anna (8.)–Emiliana Arango (kolumbiai) 6:3, 6:4

később:

Udvardy Panna (3.)–Katie Volynets (amerikai) 15.25 körül