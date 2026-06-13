Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna továbbjutott a nottinghami selejtező első fordulójából

2026.06.13. 13:52
Bondár Anna sikerrel vette a selejtező első fordulóját (Fotó: Getty Images)
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Emiliana Arango Nottingham Bondár Anna
Bondár Anna két játszmában legyőzte a kolumbiai Emiliana Arangót a 283 ezer dollár (86 millió forint) összdíjazású nottinghami füves pályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában.

A világranglistán 75. helyezett magyar játékos az 1 óra 20 perces szombati mérkőzés első és második játszmájában is egy-egy alkalommal vette el Arango (99.) adogatását.

Bondár következő ellenfele az orosz, de immár ausztrál színekben versenyző Daria Kasatkina – aki 2022-ben elődöntős volt a francia nyílt bajnokságon – vagy az orosz Anna Blinkova lesz.

TENISZ, WTA 250-ES TORNA, NOTTINGHAM
Selejtező, 1. forduló:
Bondár Anna (8.)–Emiliana Arango (kolumbiai) 6:3, 6:4 
később: 
Udvardy Panna (3.)–Katie Volynets (amerikai) 15.25 körül

 

Emiliana Arango Nottingham Bondár Anna
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