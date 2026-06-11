Tenisz: húsz százalékkal nőnek a pénzdíjak Wimbledonban

A szervezők csütörtöki közlése alapján idén 64.2 millió fontot (26.4 milliárd forintot) osztanak szét a résztvevők között a wimbledoni füves pályás nyílt teniszbajnokságon. Az angliai Grand Slam-torna történetében egy év alatt ez a legnagyobb mértékű pénzdíjemelkedés. Az egyéni győztesek markát 3.6 millió font (1.5 milliárd forint) üti, míg a finálé vesztesei 1.8 millióval gazdagodnak, de az első fordulóban kiesők is 80 ezer fontot (33 millió forint) kapnak.

A füves pályás Grand Slam-torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart, magyar részről egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna főtáblás helye biztos, míg Gálfi Dalma és Piros Zsombor jelen állás szerint a selejtezőből indulva próbálhat szerencsét.