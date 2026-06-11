Nemzeti Sportrádió

's-hertogenboschi tenisztorna: Udvardy Panna kiesett

2026.06.11. 14:19
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Fotó: Getty Images
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's-Hertogenbosch WTA 250-es torna Darija Sznyihur Udvardy Panna
Udvardy Panna kikapott az ukrán Darija Sznyihurtól a hollandiai 's-Hertogenboschban zajló füves pályás tenisztorna 723 ezer euró (257 millió forint) összdíjazású női versenyének nyolcaddöntőjében.

Búcsúzott a 's-Hertogenboschban rendezett füves pályás tenisztornától Udvardy Panna, akit az ukrán Darija Sznyihur győzött le. A találkozó még szerdán kezdődött, s előbb 19 perc után, 2:2-nél, majd a döntő szettben 4:2-nél félbeszakadt az esőzés miatt.

Csütörtökön innen következett a folytatás úgy, hogy Sznyihur 40:30-ra vezetett adogatóként. Az egynapos kényszerszünet az ukránnak tett jobbat, ugyanis a lejátszott 20 labdamenetből 15-öt megnyert, így továbbjutott a végül összesen 2 óra 2 perces összecsapáson.

ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH
Női egyes, nyolcaddöntő
Darija Sznyihur (ukrán)–Udvardy Panna 6:4, 3:6, 6:4

 

's-Hertogenbosch WTA 250-es torna Darija Sznyihur Udvardy Panna
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