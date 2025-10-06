Nemzeti Sportrádió

Újabb korábbi top tízes teniszező döntött úgy, hogy idő előtt befejezi az idényt

2025.10.06. 18:34
Daria Kasatkina idén már nem versenyez (Fotó: Getty Images)
Az ausztrál színekben versenyző teniszező, Daria Kasatkina közleményt adott ki, melyben bejelentette, hogy idén már egy tornán sem indul, mert mentálisan és érzelmileg is kimerült.

Az orosz származású, március óta ausztrál színekben versenyző játékos a 19. helyen áll a világranglistán, de volt korábban 8. is, ebben az idényben azonban annyira nem jöttek az eredmények számára. A teniszező tornát nem nyert idén, de még csak döntőt sem játszott, a Grand Slam-versenyeken pedig a nyolcaddöntőig vagy a legjobb 32-ig jutott csak el, ráadásul még a győzelmi mutatója is negatív 2025-ben – 19 meccset nyert meg, 22-t veszített el.

„Jó ideje nem vagyok igazán jól, és legyünk őszinték, ez látszik az eredményeimet és a teljesítményemen is, és a szurkolók sem hülyék, ők is látják ezt – írja közleményében Daria Kasatkina.Elfojtottam az érzéseimet, mert nem akartam, hogy úgy tűnjön, panaszkodom, gyenge vagy – ne adj' isten – hálátlan vagyok, miközben élem a profi teniszezők csodálatos életét. De az az igazság, hogy falba ütköztem, nem tudom folytatni, szünetet kell tartanom.”

A 28 éves játékos a folytatásban kifejtette, hogy túl sűrű a versenynaptár, emiatt mentálisan és érzelmileg is törésponthoz érkezett, és mint írja, ezzel nincs egyedül. Hozzátette, az országváltással járó stressz sem segítette, valamint hogy nem látja a szüleit – az édesapjával négy éve nem találkozott. Mindezek miatt a 2025-ös évet lezárta, de jövőre újult erővel visszatért a teniszpályára.

Nem Kasatkina az egyetlen, aki számára idő előtt befejeződött a szezon, korábban a brazil Beatriz Haddad Maia és az ukrán Elina Szvitolina is bejelentette, hogy már nem versenyez idén. A hatszoros Grand Slam-győztes lengyel Iga Swiatek pedig arról beszélt, elképzelhetőnek tartja, hogy néhány tornát ki fog hagyni, még akkor is, ha azokon kötelező a részvétel, mert túl sok a verseny, és főleg az idény végén már mindenki fáradt.

Egészségi okokból befejezte a szezont a korábbi top tízes teniszező

Beatriz Haddad Maia az idén 42 mérkőzéséből csak 16-ot nyert meg.

Swiatek kötelező tenisztornákat is kihagyhat egészsége érdekében

„Mindenki fáradt. A mostani, ázsiai időszak az egyik legnehezebb, mert mindenki érzi, hogy közeleg az idény vége, de mégis ugyanúgy kell teljesítened, mint ezt megelőzően.”

 

 

