Újabb korábbi top tízes teniszező döntött úgy, hogy idő előtt befejezi az idényt

Az orosz származású, március óta ausztrál színekben versenyző játékos a 19. helyen áll a világranglistán, de volt korábban 8. is, ebben az idényben azonban annyira nem jöttek az eredmények számára. A teniszező tornát nem nyert idén, de még csak döntőt sem játszott, a Grand Slam-versenyeken pedig a nyolcaddöntőig vagy a legjobb 32-ig jutott csak el, ráadásul még a győzelmi mutatója is negatív 2025-ben – 19 meccset nyert meg, 22-t veszített el.

„Jó ideje nem vagyok igazán jól, és legyünk őszinték, ez látszik az eredményeimet és a teljesítményemen is, és a szurkolók sem hülyék, ők is látják ezt – írja közleményében Daria Kasatkina. – Elfojtottam az érzéseimet, mert nem akartam, hogy úgy tűnjön, panaszkodom, gyenge vagy – ne adj' isten – hálátlan vagyok, miközben élem a profi teniszezők csodálatos életét. De az az igazság, hogy falba ütköztem, nem tudom folytatni, szünetet kell tartanom.”

A 28 éves játékos a folytatásban kifejtette, hogy túl sűrű a versenynaptár, emiatt mentálisan és érzelmileg is törésponthoz érkezett, és mint írja, ezzel nincs egyedül. Hozzátette, az országváltással járó stressz sem segítette, valamint hogy nem látja a szüleit – az édesapjával négy éve nem találkozott. Mindezek miatt a 2025-ös évet lezárta, de jövőre újult erővel visszatért a teniszpályára.

Nem Kasatkina az egyetlen, aki számára idő előtt befejeződött a szezon, korábban a brazil Beatriz Haddad Maia és az ukrán Elina Szvitolina is bejelentette, hogy már nem versenyez idén. A hatszoros Grand Slam-győztes lengyel Iga Swiatek pedig arról beszélt, elképzelhetőnek tartja, hogy néhány tornát ki fog hagyni, még akkor is, ha azokon kötelező a részvétel, mert túl sok a verseny, és főleg az idény végén már mindenki fáradt.