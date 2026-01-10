Mátyus János Belgiumban kapott edzői állást – hivatalos

A Royal Olympyc Club Charleroi a nyáron tért vissza 17 év után a belga másodosztályba, de a Challenger Pro League-ben egyelőre gyengén szerepel, csak a 16., kieső helyen áll.

Az Olympic az idényt Marko Janackoviccsal kezdte, a szerb edző menesztése után Arnauld Mercier irányított, vele december ötödikén bontottak szerződést, azóta az algériai Nadzsib Abdelli volt a megbízott edző.

A klub szombat délelőtt a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Mátyus János veszi át a csapatot, a klub rövid közleménye úgy mutatta be, mint aki Németországban és Skóciában szerzett tapasztalatot. A korábbi válogatott védő játékosként a Bundesligában a Cottbust, a Premiershipben pedig a Hiberniant erősítette.

Mátyus edzőként több magyar csapatnál is dolgozott, az élvonalban a Pápa, a Nyíregyháza és a Kisvárda szakvezetője is volt.