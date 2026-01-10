Lindsey Vonn újabb vk-versenyt nyert

A 41 esztendős sztársportoló egy hónapja a svájci St. Moritzban közel nyolc év után győzött újra, ezúttal pedig 37 századmásodperccel zárt az élen a norvég Kajsa Vickhoff Lie és 48 századdal honfitársa, Jacqueline Wiles előtt.

Pályafutása 84. vk-sikerét ünnepelte a már eddig is minden idők legidősebb vk-győztesének számító Vonn, aki továbbra is második a női örökrangsorban honfitársa, Mikaela Shiffrin (106) mögött.

Ebben az idényben hat versenyéből ötször dobogóra állhatott Vonn, lesiklásban vezeti a vk pontversenyét, míg a másik gyors számban, szuperóriás-műlesiklásban harmadik helyen áll, így ígéretes formában várja február 6. és 22. között sorra kerülő milánói és cortinai téli olimpiát.

A kétszeres világbajnok Vonn 2024 decemberében azzal a nem titkolt céllal tért vissza a 2019-es visszavonulása után, hogy Cortina d'Ampezzóban bővítse az egy arany- és két bronzéremből álló ötkarikás medálgyűjteményét.