Nemzeti Sportrádió

Lindsey Vonn újabb vk-versenyt nyert

2026.01.10. 14:33
Lindsey Vonn pályafutása 84. vk-sikerét ünnepelhette (Fotó: Getty Images)
Lindsey Vonn alpesisí alpesisí-vk
Lindsey Vonn újabb világkupaversenyt nyert: az amerikaiak legendás alpesisízője szombaton lesiklásban diadalmaskodott az ausztriai Zauchensee-ben.

A 41 esztendős sztársportoló egy hónapja a svájci St. Moritzban közel nyolc év után győzött újra, ezúttal pedig 37 századmásodperccel zárt az élen a norvég Kajsa Vickhoff Lie és 48 századdal honfitársa, Jacqueline Wiles előtt. 

Pályafutása 84. vk-sikerét ünnepelte a már eddig is minden idők legidősebb vk-győztesének számító Vonn, aki továbbra is második a női örökrangsorban honfitársa, Mikaela Shiffrin (106) mögött. 

Ebben az idényben hat versenyéből ötször dobogóra állhatott Vonn, lesiklásban vezeti a vk pontversenyét, míg a másik gyors számban, szuperóriás-műlesiklásban harmadik helyen áll, így ígéretes formában várja február 6. és 22. között sorra kerülő milánói és cortinai téli olimpiát. 

A kétszeres világbajnok Vonn 2024 decemberében azzal a nem titkolt céllal tért vissza a 2019-es visszavonulása után, hogy Cortina d'Ampezzóban bővítse az egy arany- és két bronzéremből álló ötkarikás medálgyűjteményét.

