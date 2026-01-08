Egy teljesen fogalmatlan egyiptomi „teniszezőn” röhög a világ

Abdelkader úgy került a kenyai verseny indulói közé, hogy az egyik, eredetileg szabadkártyával induló helyi játékos visszalépett, így a szervezők a 21 éves egyiptominak adták meg az indulás lehetőségét – hogy miért, az rejtély. Az ugyanis viszonylag gyorsan kiderült, hogy a világranglistán nem rangsorolt Abdelkader nem tud teniszezni, még csak hobbiszinten sem és hogy – saját bevallása szerint – tinédzserkora óta rendszeresen versenyeken szerepel, egyszerűen nem lehet igaz. Abdelkader az alapvető szabályokkal sem feltétlenül volt tisztában, sokszor a mérkőzésvezetőnek kellett rászólnia, hogy ellenfele, a világranglistán 1026. helyen álló német Lorena Schaedel adogatásaikor hová is kellene állnia, és a labda eltalálásával sem minden esetben boldogult.

Az alábbi videón látható a találkozó összefoglalója, bár szekunder szégyenérzet nélkül azért nehéz végignézni...

Mindenesetre az ITF adatbázisa szerint Abdelkadernek ez volt az első teniszmérkőzése, aminek statisztikáiból kiderül, az egyiptomi az egész összecsapás során mindössze három pontot nyert meg, kettőt azért, mert Schaedel kettős hibát ütött, egyet meg azért, mert a német hosszúra ütötte az egyik kevés jól fogadott adogatása után a labdát. Abdelkader 20 kettős hibát ütött a mérkőzésen, adogatásainak csupán 8.3 százaléka volt sikeres.

Schaedel mindössze 37 perc alatt 6:0, 6:0-ra nyerte a mérkőzést és jutott a következő fordulóba, ahol aztán véget is ért számára a torna, miután a 7. kiemelt kínai Zsen Jü-fej 6:4, 6:3-ra legyőzte őt, bár ez ebben a történetben talán a legkevésbé fontos.

Sokkal inkább kérdés, hogy miképpen kerülhetett az egyiptomi egyáltalán az indulók közé a 30 ezer dollár összdíjazású tornán? Aki szemmel láthatóan azt sem tudta, hogy milyen rendezvényen van... Az ITF a fogadási csalások és a korrupció megelőzése érdekében szigorúan tiltja, hogy a tornák szervezői pénzért kínálják a szabadkártyás indulási lehetőségeket.

Hogy valós sportértéke is legyen a cikknek: a nairobi tornán 8. kiemeltként a világranglistán 512. helyen álló Udvardy Luca is szerepel, aki csütörtökön délelőtt a világranglistán 1511. helyen álló belga Anouk Vandevelde ellen 6:3, 6:2-re nyert és bejutott a negyeddöntőbe.