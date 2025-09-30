Swiatek kötelező tenisztornákat is kihagyhat egészsége érdekében

A hatszoros Grand Slam-tornagyőztes játékost annak kapcsán kérdezték erről, hogy a jelenleg zajló pekingi viadalon csak hétfőn öten – hárman a nőknél, ketten a férfiaknál – léptek vissza sérülés miatt, köztük az a kolumbiai Camila Osorio, aki épp a WTA-rangsorban második Swiatek elleni mérkőzést volt kénytelen feladni az első szett után.

„Mindenki fáradt. A mostani, ázsiai időszak az egyik legnehezebb, mert mindenki érzi, hogy közeleg az idény vége, de mégis ugyanúgy kell teljesítened, mint ezt megelőzően” – mondta a 24 éves, idén wimbledoni bajnok lengyel teniszező.

Swiatek kijelentette, nem tudja, az ő pályafutása hogyan alakul a következő években, de elképzelhetőnek tartja, hogy néhány tornát ki fog hagyni, még akkor is, ha azokon kötelező a részvétel. Jelenleg a női játékosoknak a négy Grand Slam mellett tíz ezres és hat 500-as besorolású viadalon kell rajthoz állniuk, különben pénzbüntetésre, vagy akár világranglista-pontlevonásra is számíthatnak.

„Nem hiszem, hogy bármelyik topjátékos képes erre” – tette hozzá a Roland Garros négyszeres bajnoka.