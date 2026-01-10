Férfi vízi Eb: Magyarország–Franciaország

Kezdődik a vízilabda Európa-bajnokság Belgrádban. A magyar válogatott kezdésként Franciaország ellen ugrik medencébe. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket.
15.15: Magyarország–Franciaország 4–1 (4–1, x–x, x–x, x–x,) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom). Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz, görög), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille, francia), Vigvári Vince (Barceloneta, spanyol)
|Esélyesként ugrunk medencébe az első csoportmeccsen, de nem írhatjuk le Franciaországot, amely a 2024-es, dohai világbajnokságon nem kis meglepetésre 11–10-re nyert a mieink elleni negyeddöntőben, Thomas Vernoux – aki Belgrádban is szerepel – hat gólt lőtt. A franciák az elődöntőben a későbbi világbajnok Horvátország ellen is ötméteresekig jutottak, ott viszont már alulmaradtak, később vb-negyedikek lettek – történetük legjobb eredményét elérve. A párizsi olimpián már csak tizedikként végeztek, a tavalyi szingapúri vb-re ki sem jutottak. Az Eb-felkészülési időszakban kétszer is találkoztak a magyarokkal, december közepén Párizsban 17–17-es rendes játékidő után ötméteresekkel győztünk, míg a Trebinje-kupán, már az új évben 20–7-es sima sikert arattunk.
