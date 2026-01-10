Nemzeti Sportrádió

Férfi vízi Eb: Magyarország–Franciaország

2026.01.10. 15:02
Varga Zsolt (Fotó: Árvai Károly, archív)
magyar férfi vízilabda-válogatot Vízilabda Eb 2026 Franciaország
Kezdődik a vízilabda Európa-bajnokság Belgrádban. A magyar válogatott kezdésként Franciaország ellen ugrik medencébe. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket.

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-CSOPORT
15.15: Magyarország–Franciaország 4–1 (4–1, x–x, x–x, x–x,) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!


 

AZ EB-KERET
Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom). Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz, görög), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille, francia), Vigvári Vince (Barceloneta, spanyol)

Esélyesként ugrunk medencébe az első csoportmeccsen, de nem írhatjuk le Franciaországot, amely a 2024-es, dohai világbajnokságon nem kis meglepetésre 11–10-re nyert a mieink elleni negyeddöntőben, Thomas Vernoux – aki Belgrádban is szerepel – hat gólt lőtt. A franciák az elődöntőben a későbbi világbajnok Horvátország ellen is ötméteresekig jutottak, ott viszont már alulmaradtak, később vb-negyedikek lettek – történetük legjobb eredményét elérve. A párizsi olimpián már csak tizedikként végeztek, a tavalyi szingapúri vb-re ki sem jutottak. Az Eb-felkészülési időszakban kétszer is találkoztak a magyarokkal, december közepén Párizsban 17–17-es rendes játékidő után ötméteresekkel győztünk, míg a Trebinje-kupán, már az új évben 20–7-es sima sikert arattunk.
AZ ELSŐ ELLENFÉL – Nem írhatjuk le őket

 

 

