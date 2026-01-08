Nemzeti Sportrádió

Australian Open: nem indul az olimpiai bajnok Cseng Csin-ven

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.08. 11:01
null
Cseng Csin-ven könyöke még nem áll készen egy Grand Slam-tornára (Fotó: AFP)
Címkék
Cseng Csin-ven Australian Open tenisz
Visszalépett a jövő vasárnap rajtoló ausztrál nyílt teniszbajnokságtól az olimpiai bajnok Cseng Csin-ven.

A Melbourne-ben 2024-ben döntős kínai játékos csütörtökön jelentette be, hogy még nem épült fel teljesen könyökműtétjéből, ezért nem lesz ott az év első Grand Slam-tornáján.

A világranglistán 24. játékos már a tavalyi US Opent is kihagyta, és bár utána szeptemberben, hazai pályán visszatért, a 3. fordulós meccsén a fájdalmai miatt visszalépett, ezt követően döntött az operáció mellett.

Az Australian Open női egyesének főtábláján három magyar játékos, Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna szerepel.

 

Cseng Csin-ven Australian Open tenisz
Legfrissebb hírek

Egy teljesen fogalmatlan egyiptomi „teniszezőn” röhög a világ

Tenisz
8 perce

Brisbane-i tenisztorna: 44 ász is kevés volt az amerikai óriásnak

Tenisz
22 órája

Australian Open: rekordpénzdíjért teniszezik a mezőny

Tenisz
2026.01.06. 09:00

Bondár szettelőnyről kapott ki Brisbane-ben

Tenisz
2026.01.05. 06:55

Udvardy Panna az első fordulóban búcsúzott Aucklandben

Tenisz
2026.01.05. 06:33

Piros Zsombor kiesett a hongkongi tenisztorna selejtezőjében

Tenisz
2026.01.04. 11:59

Marozsán mellett Piros is indul a hongkongi tenisztornán

Tenisz
2026.01.03. 18:41

Bondár Anna főtáblára jutott Brisbane-ben

Tenisz
2026.01.03. 08:27
Ezek is érdekelhetik