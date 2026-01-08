Australian Open: nem indul az olimpiai bajnok Cseng Csin-ven

A Melbourne-ben 2024-ben döntős kínai játékos csütörtökön jelentette be, hogy még nem épült fel teljesen könyökműtétjéből, ezért nem lesz ott az év első Grand Slam-tornáján.

A világranglistán 24. játékos már a tavalyi US Opent is kihagyta, és bár utána szeptemberben, hazai pályán visszatért, a 3. fordulós meccsén a fájdalmai miatt visszalépett, ezt követően döntött az operáció mellett.

Az Australian Open női egyesének főtábláján három magyar játékos, Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna szerepel.