Australian Open: nem indul az olimpiai bajnok Cseng Csin-ven
Visszalépett a jövő vasárnap rajtoló ausztrál nyílt teniszbajnokságtól az olimpiai bajnok Cseng Csin-ven.
A Melbourne-ben 2024-ben döntős kínai játékos csütörtökön jelentette be, hogy még nem épült fel teljesen könyökműtétjéből, ezért nem lesz ott az év első Grand Slam-tornáján.
A világranglistán 24. játékos már a tavalyi US Opent is kihagyta, és bár utána szeptemberben, hazai pályán visszatért, a 3. fordulós meccsén a fájdalmai miatt visszalépett, ezt követően döntött az operáció mellett.
Az Australian Open női egyesének főtábláján három magyar játékos, Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna szerepel.
