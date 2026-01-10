Milánó 2026: hivatalosan megnyitották a jégkorongcsarnokot

A szervezőbizottság közlése szerint a 15 300 néző befogadására alkalmas aréna a tesztnapokon 4000 szurkolót fogad, mert akad még tennivaló a létesítményben, például a vendéglátóegységek befejezése.

„A tesztesemény legfontosabb része számunkra, hogy mindent kipróbáljunk, ami a versenypályával kapcsolatos. Ennek a három napnak a célja, hogy kiderüljön, működik-e az, amit a versenyekre bevezettünk” – mondta Andrea Francisi, a szervezőbizottság egyik vezetője.

Ezen a hétvégén rendezik meg az olasz bajnokság négyes döntőjét és az Olasz Kupát, amelyen lehetőség nyílik a jég minőségének és a nézők számára kialakított létesítmények felmérésére.

A Szent Júlia Csarnoknak már csaknem egy éve állnia kellene, de még a múlt hónapban rendezett junior (U20) divízió I/B-tornát sem ott, hanem a másik ötkarikás hokis helyszínen, a Fierában tartották. A mostani tesztelés lényegi kérdése, hogyan vizsgázik a kipróbálatlan hűtőrendszer, azaz a jég bírja-e a napi három mérkőzéssel járó terhelést. A pálya méretével is problémák adódtak, ugyanis hiába ígérték, hogy az NHL-es szabvány alapján készül el a játéktér, egy méterrel eltértek a megfelelő mérettől.