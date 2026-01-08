Nemzeti Sportrádió

Szabalenka egészségmegőrzési szempontból idén is hagy majd ki kötelező versenyeket

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.08. 13:06
null
Arina Szabalenka (Fotó: AFP)
Címkék
tenisz Arina Szabalenka WTA
A világelső Arina Szabalenka egészsége megőrzése miatt, akár a büntetést is vállalva, idén is hagy majd ki kötelező teniszversenyeket.

A fehéroroszok sztárja a brisbane-i torna 2. fordulójában aratott győzelme után azt mondta: az előző évben sokat szenvedett, volt, hogy betegen, vagy éppen túlhajszoltan szerepelt egy-egy tornán, ezen mindenképpen változtatni szeretne.

„Trükkösek a szabályok a kötelező versenyekkel, de én így is ki fogok hagyni néhányat a testem védelme érdekében. A szezon nagyon őrült, ez pedig nem mindenkinek jó, amint az a sérülések számából is látható” – fogalmazott a 27 éves, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes játékos, hozzátéve, hogy meglátása szerint a döntéshozók a saját érdekeiket nézik, a teniszezők védelmével pedig mit sem törődnek.

A női mezőny tagjainak jelenleg a négy GS-en kívül a tíz ezres viadalon is kötelező részt venniük, emellett hat ötszázas besorolású versenyen is rajthoz kell állniuk. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy a tornákat szervező WTA pénzbírságot, vagy akár ranglistapont-levonást is kiszabhat büntetésként.

A játékosok – férfiak és nők egyaránt – az elmúlt években többször is nemtetszésüknek adtak hangot a versenyek nagy száma és a hosszú, 10-11 hónapos idény miatt.

Szabalenka tavaly csak három 500-as tornán – Brisbane mellett Stuttgartban és Berlinben – játszott.

 

tenisz Arina Szabalenka WTA
Legfrissebb hírek

Egy teljesen fogalmatlan egyiptomi „teniszezőn” röhög a világ

Tenisz
2 órája

Australian Open: nem indul az olimpiai bajnok Cseng Csin-ven

Tenisz
3 órája

Brisbane-i tenisztorna: 44 ász is kevés volt az amerikai óriásnak

Tenisz
Tegnap, 13:59

Australian Open: rekordpénzdíjért teniszezik a mezőny

Tenisz
2026.01.06. 09:00

Bondár szettelőnyről kapott ki Brisbane-ben

Tenisz
2026.01.05. 06:55

Udvardy Panna az első fordulóban búcsúzott Aucklandben

Tenisz
2026.01.05. 06:33

Piros Zsombor kiesett a hongkongi tenisztorna selejtezőjében

Tenisz
2026.01.04. 11:59

Marozsán mellett Piros is indul a hongkongi tenisztornán

Tenisz
2026.01.03. 18:41
Ezek is érdekelhetik