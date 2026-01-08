Szabalenka egészségmegőrzési szempontból idén is hagy majd ki kötelező versenyeket

A fehéroroszok sztárja a brisbane-i torna 2. fordulójában aratott győzelme után azt mondta: az előző évben sokat szenvedett, volt, hogy betegen, vagy éppen túlhajszoltan szerepelt egy-egy tornán, ezen mindenképpen változtatni szeretne.

„Trükkösek a szabályok a kötelező versenyekkel, de én így is ki fogok hagyni néhányat a testem védelme érdekében. A szezon nagyon őrült, ez pedig nem mindenkinek jó, amint az a sérülések számából is látható” – fogalmazott a 27 éves, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes játékos, hozzátéve, hogy meglátása szerint a döntéshozók a saját érdekeiket nézik, a teniszezők védelmével pedig mit sem törődnek.

A női mezőny tagjainak jelenleg a négy GS-en kívül a tíz ezres viadalon is kötelező részt venniük, emellett hat ötszázas besorolású versenyen is rajthoz kell állniuk. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy a tornákat szervező WTA pénzbírságot, vagy akár ranglistapont-levonást is kiszabhat büntetésként.

A játékosok – férfiak és nők egyaránt – az elmúlt években többször is nemtetszésüknek adtak hangot a versenyek nagy száma és a hosszú, 10-11 hónapos idény miatt.

Szabalenka tavaly csak három 500-as tornán – Brisbane mellett Stuttgartban és Berlinben – játszott.