Óriási meglepetés az FA-kupában, hatodik ligás csapat búcsúztatta a címvédőt!

Az FA-kupa történetének egyik legnagyobb meglepetése született meg Macclesfieldben, a hatodik ligában szereplő kiscsapat ugyanis elbúcsúztatta a Crystal Palace-t, a sorozat címvédőjét!

A szombat kora délutáni mérkőzésen a Macclesfield Paul Dawson révén szerzett vezetést, a meccs elején fejsérülést szenvedő hazai játékos egy szabadrúgás után fejelt a bal sarokba.

A Crystal Palace végig tompa volt, a Macclesfield pedig a szünet után növelte az előnyét, egy megpattanó labdába szerencsésen nyúlt bele Isaac Buckley, és a másik irányba elinduló Benítez kapus már nem ért vissza, így a labda a bal sarokba pattogott.

A 90. percben felcsillant a remény a címvédő előtt, Pino egy remek szabadrúgással csökkentette a londoniak hátrányát. Ez azonban kevés volt, a Macclesfield kiejtette neves riválisát.

A bajnokságban gyengélkedő Wolverhampton fölényes győzelmet aratott a Shrewsbury felett.

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

Everton–Sunderland

Macclesfield (VI.)–Crystal Palace 2–1 (P. Dawson 43., I. Buckley 61., ill. Pino 90.)

Wolverhampton–Shrewsbury (IV.) 6–1 (Strand Larsen 9., 41., 58., J. Arias 11., R. Gomes 87., Arokodare 90+2., ill. Marquis 26. – 11-esből)

Később:

16.00: Burnley–Millwall (II.)

16.00: Fulham–Middlesbrough (II.)

16.00: Manchester City–Exeter (III.)

16.00: Newcastle United–Bournemouth

16.00: Sheffield Wednesday (II.)–Brentford

18.45: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)

21.00: Charlton (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)