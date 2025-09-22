Nemzeti Sportrádió

Egészségi okokból befejezte a szezont a korábbi top tízes teniszező

2025.09.22. 20:37
Fotó: Getty Images
Idő előtt befejezte idei szezonját a brazil Beatriz Haddad Maia, aki 2023-ban a legjobb tízben szerepelt a női tenisz-világranglistán.

„A tervezettnél korábban fejezem be, hogy hosszabb ideig pihentethessem a testem és a lelkem” – tudatta közösségi oldalán a jelenleg 40. játékos.

A múlt héten a szöuli WTA-tornán a 29 éves sportoló címvédőként légzési nehézségekkel küzdött a nyolcaddöntőben, a szünetekben pedig a kezei szemlátomást remegtek. A fizioterapeuta ellenőrizte a vérnyomását, majd Haddad Maia folytatta a mérkőzést, és a harmadik szettben 5:2-re vezetett a német Ella Seidel ellen, meccslabdája is volt, de az utolsó öt játékot elveszítette, és kiesett.

A brazil teniszező az idén 42 mérkőzéséből csak 16-ot nyert meg.

 

Ezek is érdekelhetik