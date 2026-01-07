Brisbane-i tenisztorna: 44 ász is kevés volt az amerikai óriásnak

A világranglistán 60. játékos szerdán a lengyel Kamil Majchrzakkal (59.) csapott össze, és a mérkőzés rendkívüli statisztikákkal zárult: a 2 óra 34 perces csatában egyik fél sem veszítette el az adogatását, és az európai teniszező még bréklabdáig sem jutott el ágyúszerűen adogató riválisa ellen. A harmadik szett rövidítésében az összességében 68 nyerő ütéssel záró Opelka két meccslabdát is elpuskázott, és végül ő gratulálhatott Majchrzaknak, aki 6:7 (2–7), 7:6 (9–7), 7:6 (10–8)-ra nyert.

A 211 centis amerikai minden idők legmagasabb ATP-rangsorolt teniszezője – holtversenyben a 2021-ben visszavonult horvát Ivo Karloviccsal –, és egyéni szervarekordja 240,3 kilométer/óra.