Asztalitenisz: két magyar érem a linzi utánpótlás-bajnokságon

Gergely Márk egyesben ezüst-, Nagy Judittal vegyes párosban pedig bronzérmes lett a korosztályos asztaliteniszezők Linzben zajló nemzetközi bajnokságán. A bronzérem az U19-es, az ezüst az U17-es mezőnyben született.

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint Gergely az U17-esek elődöntőjében a versenynap egyik legizgalmasabb mérkőzését játszotta. A magyar fiatal az olasz Paulina ellen már kétszettes hátrányban volt, ám sikerült megfordítania a találkozót, kiharcolva ezzel a döntőbe jutást. A fináléban egy másik olasz versenyző, Trevisan már jobbnak bizonyult Gergelynél, aki így dobogó második fokára állhatott fel.

WTT Youth Contender Linz 2026

Január 9.

U13 fiú főtábla – negyeddöntő

Gilicz – Campagna (olasz) 1:3 (-9, 8, -7, -3)

U17 fiú főtábla – negyeddöntő

Gergely – Skalda (cseh) 3:1 (10, 8, -6, 7)

U17 fiú főtábla – elődöntő

Gergely – Paulina (olasz) 3:2 (-11, -8, 7, 5, 6)

U17 fiú főtábla – döntő

Gergely – Trevisan (olasz) 0:3 (-8, -8, -8)

U19 vegyes páros főtábla – R64

Fegyver/Pétery – Janc/Rahotin (szlovén) 3:1 (-8, 6, 6, 1)

Gergely/Nagy J. – Matschitsc/Alincova (osztrák/cseh) 3:0 (3, 4, 7)

Zubor/Szögi – Pilch/Jersova (lengyel/lett) 0:3 (-3, -9,-11)

Szabó/Nagy R.- Oprea/Leal (román/portugál) 1:3 (-9, 6, -9, -9)

U19 vegyes páros főtábla – R32

Poór/Dohóczki – Iordan/Santa (román/portugál) 3:0 (5, 6, 4)

Fegyver/Pétery – Vitel/ Ghou Zheng (francia) 1:3 (-5, 6, -6, -3)

Gergely/Nagy J. – Cipriani/Silcock (olasz/jerseyi) 3:0 (8, 11, 7)

U19 vegyes páros főtábla – R16

Poór/Dohóczki – Istrate/Baiasu (román) 1:3 (-3, 9, -8, -8)

Gergely/Nagy J. – Lovha/Massart (szlovák/belga) 3:2 (10, -3, 7, -9, 5)

U19 vegyes páros főtábla – negyeddöntő

Gergely/Nagy J. – Vitel/ Ghou Zheng (francia) 3:2 (9, -10, -8, 8, 11)

U19 vegyes páros főtábla – elődöntő

Gergely/Nagy J. – Trevisan/Kodet (olasz/cseh) 2:3 (6, 9, -9, -9, -8)

U15 vegyes páros főtábla – R32

Mátyás/Váradi – Manalaki/Hu (német/svájci) 2:3 (-9, 9, -3, 8, -7)

Zsigmond/Fegyver – Zhang/Schmidtseder (osztrák) 3:0 (j.n)

U15 vegyes páros főtábla – R16

Zsigmond/Fegyver – Feber/Brhelova (cseh) 0:3 (-6, -7, -11)

(Kiemelt képünkön: Gergely Márk és Nagy Judit Fotó: Kalocsai Richárd/WTT)