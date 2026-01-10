Asztalitenisz: két magyar érem a linzi utánpótlás-bajnokságon
A korosztályos asztaliteniszezők Linzben zajló nemzetközi bajnokságán Gergely Márk egyesben ezüst-, Nagy Judittal vegyes párosban bronzérmes lett.
Gergely Márk egyesben ezüst-, Nagy Judittal vegyes párosban pedig bronzérmes lett a korosztályos asztaliteniszezők Linzben zajló nemzetközi bajnokságán. A bronzérem az U19-es, az ezüst az U17-es mezőnyben született.
A hazai szövetségi portál beszámolója szerint Gergely az U17-esek elődöntőjében a versenynap egyik legizgalmasabb mérkőzését játszotta. A magyar fiatal az olasz Paulina ellen már kétszettes hátrányban volt, ám sikerült megfordítania a találkozót, kiharcolva ezzel a döntőbe jutást. A fináléban egy másik olasz versenyző, Trevisan már jobbnak bizonyult Gergelynél, aki így dobogó második fokára állhatott fel.
WTT Youth Contender Linz 2026
Január 9.
U13 fiú főtábla – negyeddöntő
Gilicz – Campagna (olasz) 1:3 (-9, 8, -7, -3)
U17 fiú főtábla – negyeddöntő
Gergely – Skalda (cseh) 3:1 (10, 8, -6, 7)
U17 fiú főtábla – elődöntő
Gergely – Paulina (olasz) 3:2 (-11, -8, 7, 5, 6)
U17 fiú főtábla – döntő
Gergely – Trevisan (olasz) 0:3 (-8, -8, -8)
U19 vegyes páros főtábla – R64
Fegyver/Pétery – Janc/Rahotin (szlovén) 3:1 (-8, 6, 6, 1)
Gergely/Nagy J. – Matschitsc/Alincova (osztrák/cseh) 3:0 (3, 4, 7)
Zubor/Szögi – Pilch/Jersova (lengyel/lett) 0:3 (-3, -9,-11)
Szabó/Nagy R.- Oprea/Leal (román/portugál) 1:3 (-9, 6, -9, -9)
U19 vegyes páros főtábla – R32
Poór/Dohóczki – Iordan/Santa (román/portugál) 3:0 (5, 6, 4)
Fegyver/Pétery – Vitel/ Ghou Zheng (francia) 1:3 (-5, 6, -6, -3)
Gergely/Nagy J. – Cipriani/Silcock (olasz/jerseyi) 3:0 (8, 11, 7)
U19 vegyes páros főtábla – R16
Poór/Dohóczki – Istrate/Baiasu (román) 1:3 (-3, 9, -8, -8)
Gergely/Nagy J. – Lovha/Massart (szlovák/belga) 3:2 (10, -3, 7, -9, 5)
U19 vegyes páros főtábla – negyeddöntő
Gergely/Nagy J. – Vitel/ Ghou Zheng (francia) 3:2 (9, -10, -8, 8, 11)
U19 vegyes páros főtábla – elődöntő
Gergely/Nagy J. – Trevisan/Kodet (olasz/cseh) 2:3 (6, 9, -9, -9, -8)
U15 vegyes páros főtábla – R32
Mátyás/Váradi – Manalaki/Hu (német/svájci) 2:3 (-9, 9, -3, 8, -7)
Zsigmond/Fegyver – Zhang/Schmidtseder (osztrák) 3:0 (j.n)
U15 vegyes páros főtábla – R16
Zsigmond/Fegyver – Feber/Brhelova (cseh) 0:3 (-6, -7, -11)
(Kiemelt képünkön: Gergely Márk és Nagy Judit Fotó: Kalocsai Richárd/WTT)
