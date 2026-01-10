Enyingi Patrik nem indul a fedett pályás atlétikai világbajnokságon

„A három laterális szalagom szakadt el, egy teljesen, kettő részlegesen sérült – nyilatkozta a Magyar Atlétikai Szövetség honlapjának Enyingi, aki hat héttel korábban sérült meg, de azóta megfelelő ütemben halad a rehabilitációval, így már egyenes vonalú futásokat is végezhet. – Egy ilyen sérülésnél nyolc-tizenkét hét a kihagyás, de úgy számolunk, hogy a nyolcadik-tizedik hét környékén már teljes értékű futómunkát végezhetek, a fedett pályás idényt nagy valószínűséggel nem erőltetem, inkább a szabadtéri Eb-re fókuszálok.”

A MATE-GEAC versenyzője, aki a tavaly Kínában rendezett fedett pályás vb-n a 4x400 méteres váltó tagjaként bronzérmes lett, kifejtette, volt már súlyosabb sérülése, a mostanit inkább csak kényszerpihenőnek tekinti, ami elég idő neki ahhoz, hogy befejezze a diplomadolgozatát.

Ugyancsak a szövetség honlapja tájékoztatott, hogy a tavalyi U20-as Európa-bajnokságon hétpróbában ezüstérmes Kriszt Sarolta bokaficama meggyógyult, ezért a közelgő fedett pályás szezonra visszatér.