Enyingi Patrik nem indul a fedett pályás atlétikai világbajnokságon

2026.01.10. 15:09
Enyingi Patrik (Fotó: Getty Images)
Térdsérülése miatt Enyingi Patrik kihagyja a teljes fedett pályás atlétikai szezont, így márciusban a lengyelországi Torunban sorra kerülő világbajnokságot is.

„A három laterális szalagom szakadt el, egy teljesen, kettő részlegesen sérült – nyilatkozta a Magyar Atlétikai Szövetség honlapjának Enyingi, aki hat héttel korábban sérült meg, de azóta megfelelő ütemben halad a rehabilitációval, így már egyenes vonalú futásokat is végezhet. – Egy ilyen sérülésnél nyolc-tizenkét hét a kihagyás, de úgy számolunk, hogy a nyolcadik-tizedik hét környékén már teljes értékű futómunkát végezhetek, a fedett pályás idényt nagy valószínűséggel nem erőltetem, inkább a szabadtéri Eb-re fókuszálok.”

A MATE-GEAC versenyzője, aki a tavaly Kínában rendezett fedett pályás vb-n a 4x400 méteres váltó tagjaként bronzérmes lett, kifejtette, volt már súlyosabb sérülése, a mostanit inkább csak kényszerpihenőnek tekinti, ami elég idő neki ahhoz, hogy befejezze a diplomadolgozatát.

Ugyancsak a szövetség honlapja tájékoztatott, hogy a tavalyi U20-as Európa-bajnokságon hétpróbában ezüstérmes Kriszt Sarolta bokaficama meggyógyult, ezért a közelgő fedett pályás szezonra visszatér.

 

fedett pályás atlétikai Eb Enyingi Patrik térdsérülés
