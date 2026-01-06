Nemzeti Sportrádió

Stollár Fanny: Nagyon nehéz volt elveszíteni ezt a meccset

GYŐRI FERENCGYŐRI FERENC
• Brisbane
Vágólapra másolva!
2026.01.06. 09:17
null
Stollár Fanny (jobbra) társa, Kato Miju nem a legjobb teljesítményt nyújtotta (Fotó: Getty Images)
Címkék
női tenisz Brisbane Stollár Fanny
A párosvilágranglistán 26. helyezett játékosunk jól játszott, de ez nem volt elég a sikerhez, mert japán társa ezúttal rossz napot fogott ki. Nick Kyrgios vereséggel tért vissza az ATP-tornákra.

Minden annyira jól kezdődött. Simán megnyert első szett, az ellenfél hozzá sem tud szagolni a mérkőzéshez – aztán a vége vereség. Stollár Fanny a japán Kato Miju oldalán alulmaradt az ukrán Kicsenok ikerpárral szemben a brisbane-i 500-as WTA-torna első körében, és ez érthetően nem érintette jól. Ahogyan Fucsovics Márton, ő is Adelaide-ben javíthat majd a jövő héten.

„Nagyon sajnálom, nagyon nehéz volt elveszíteni ezt a meccset, nehezebb volt, mint megnyerni. Hat kettő, egy egyig nem látszott, hogy akármi máshogy történhetne, igaz, sokat játszottak utána a partneremre, aki nem érezte a játékot, nagyon elbizonytalanodott és ezen elment az egész. Nem sok labdát tettünk a pályára, és kezdett magabiztos lenni az addig nem jól játszó ellenfél. Nem egyéni műfaj, de szerintem nagyon jól játszottam, ment a szerva, a hálónál is éreztem a játékot, jó volt újra meccset játszani” – értékelte a történteket Stollár a helyszínen.

Tenisz
1 órája

Udvardy Pannáék Aucklandben, Stollár Fannyék Brisbane-ben búcsúztak

A magyarok számára nem indult jól a 2026-os teniszidény, mivel főtáblán még egyetlen győzelmet sem arattak.

Hozzátette, 6:2, 6:2 is lehetett volna az eredmény, nagyon kár, hogy eljutott szupertiebreakig a mérkőzés, mert addigra már belejött az ellenfél is a játékba, és olyankor már nem nagyon lehet mit csinálni, hiszen csupán tíz megnyert pontig tart az a szakasz. Valóban Stollár volt a magyar, japán duó erősebbik tagja ezen a napon, igyekezett figyelni a saját játékára, miközben támogatta társát, ám Kato nem tudott kijönni a gödörből – legközelebb biztosan menni fog neki, hiszen tavaly együtt játszottak döntőt a pekingi mesterversenyen. Ők ketten az ausztráliai túra három versenyét tervezték közösen itt az év elején, aztán meglátják, hogyan tovább. Babos Tímea Brisbane-ben nem járt szerencsével, a kanadai Leylah Fernandez oldalán nem fért fel a nagyon erős főtáblára, ez másként lesz Adelaide-ben.

Munkanap délutánján is megtelt a Pat Rafter Arena az ausztrál fenegyerek, Nick Kyrgios mérkőzésére, aki a tavaly márciusi miami ezres óta nem játszott ATP-tornán, csak bemutatómeccseken (ilyenen verte meg két szettben a jelenlegi legjobb női teniszezőt, a fehérorosz Arina Szabalenkát, aki kedden csupán egy game-et engedélyezett a Bondár Annát búcsúztató spanyol Cristina Bucsának). Szomorúan láttuk, Kyrgios nagyon messze van legjobbjától, amit minden bizonnyal soha nem is ér el újra. Kívülről úgy tűnt, próbál valahogyan eljutni a rövidítésig az amerikai Aleksandar Kovacevic ellen, azonban ez a kísérlete mindkét játszmában kudarcot vallott, fogadóként sansza sem volt, a szervái nem igazán működtek, a sorozatterheléstől (legalábbis ahhoz képest, mennyit teniszezett az elmúlt években) fájt a karja. A szokásos interakciók azért megvoltak a közönséggel, nagyon élvezte, amikor a gyerekek a nevét skandálták, azonban reális esélye nem volt a továbbjutásra. Párosban még játszhat, Thanasi Kokkinakis oldalán szerdán is lesz mérkőzése.

2026 Brisbane International: Day 3
Nick Kyrgios messze van a legjobbjától (Fotó: Getty Images)

A sajtótájékoztatón kifejezetten emberinek tűnt Kyrgios, elmondta, hogy 2022-ben, amikor wimbledoni döntőt játszott, tele volt önbizalommal, úgy érezte, ott van a legjobbak között, ám ez csak illúzió volt, és a sérülések, műtétek visszarántották őt a földre. Megkérdezték tőle, mi motiválja még, erre úgy felelt, nincsen benne semmi szégyenérzet egy vereség után, nem fél attól, hogy kikap, hiába gondolják az emberek, hogy ha egy teniszező veszít, az ciki, valójában erről szó sincs. Aztán kitért Kovacevicre is, megdicsérte riválisát, akinek tavaly jött össze az áttörés, ezúttal pedig kifejezetten magas szintű játékot mutatott be. Szóba került a pénz, nem rejtette véka alá Kyrgios, hogy karrierje elején ez is hajtotta, hiszen a szülei nem voltak gazdagok, és a mai napig szívesen megy el egy bemutatótornára, amely anyagilag megéri neki – a legnagyobb természetességgel és őszinteséggel tárta ezt az újságírók elé, tanítani lehetne a hozzáállását. Az idén szeretne játszani, amíg csak bír, azt mi tesszük hozzá, hogy a sportágnak mindenképpen jót tesz a jelenléte.

FÉRFITORNA
ATP 250-ES TORNA, BRISBANE (800 045 dollár, kemény pálya)
Egyes. 1. forduló
Kovacevic (amerikai)–Kyrgios (ausztrál) 6:3, 6:4
NŐI TORNÁK
WTA 500-AS TORNA, BRISBANE (1 206 446 dollár, kemény pálya)
Egyes. 2. forduló
Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Bucsa (spanyol) 6:0, 6:1
Páros. 1. forduló
Lj. Kicsenok, N. Kicsenok (ukrán)–Stollár Fanny, Kato (magyar, japán) 2:6, 6:2, 10–7
WTA 250-ES TORNA, AUCKLAND (283 347 dollár, kemény pálya)
Egyes. 1. forduló
Linette (lengyel, 5.)–V. Williams (amerikai) 6:4, 4:6, 6:2
Páros. 1. forduló
Ninomija, Sutjiadi (japán, indonéz, 4.)–Udvardy Panna, Erjavec (magyar, szlovén) 7:6, 6:4

női tenisz Brisbane Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Udvardy Pannáék Aucklandben, Stollár Fannyék Brisbane-ben búcsúztak

Tenisz
1 órája

Fucsovics az első körben búcsúzott Brisbane-ben

Tenisz
22 órája

Bondár szettelőnyről kapott ki Brisbane-ben

Tenisz
Tegnap, 6:55

Bondár Anna főtáblára jutott Brisbane-ben

Tenisz
2026.01.03. 08:27

Bondár Anna győzelemmel kezdte az idényt Brisbane-ben

Tenisz
2026.01.02. 08:55

Hallhatunk még róluk a jövőben – öt teniszező, aki idén robbant be a köztudatba

Tenisz
2025.12.28. 14:10

Öt magyar teniszező a legjobb 100-ban 2025 végén

Tenisz
2025.12.23. 06:51

Kyrgios tíz hónap után Brisbane-ben tér vissza

Tenisz
2025.12.21. 10:54
Ezek is érdekelhetik