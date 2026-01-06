Stollár Fanny: Nagyon nehéz volt elveszíteni ezt a meccset

Hozzátette, 6:2, 6:2 is lehetett volna az eredmény, nagyon kár, hogy eljutott szupertiebreakig a mérkőzés, mert addigra már belejött az ellenfél is a játékba, és olyankor már nem nagyon lehet mit csinálni, hiszen csupán tíz megnyert pontig tart az a szakasz. Valóban Stollár volt a magyar, japán duó erősebbik tagja ezen a napon, igyekezett figyelni a saját játékára, miközben támogatta társát, ám Kato nem tudott kijönni a gödörből – legközelebb biztosan menni fog neki, hiszen tavaly együtt játszottak döntőt a pekingi mesterversenyen. Ők ketten az ausztráliai túra három versenyét tervezték közösen itt az év elején, aztán meglátják, hogyan tovább. Babos Tímea Brisbane-ben nem járt szerencsével, a kanadai Leylah Fernandez oldalán nem fért fel a nagyon erős főtáblára, ez másként lesz Adelaide-ben.

Munkanap délutánján is megtelt a Pat Rafter Arena az ausztrál fenegyerek, Nick Kyrgios mérkőzésére, aki a tavaly márciusi miami ezres óta nem játszott ATP-tornán, csak bemutatómeccseken (ilyenen verte meg két szettben a jelenlegi legjobb női teniszezőt, a fehérorosz Arina Szabalenkát, aki kedden csupán egy game-et engedélyezett a Bondár Annát búcsúztató spanyol Cristina Bucsának). Szomorúan láttuk, Kyrgios nagyon messze van legjobbjától, amit minden bizonnyal soha nem is ér el újra. Kívülről úgy tűnt, próbál valahogyan eljutni a rövidítésig az amerikai Aleksandar Kovacevic ellen, azonban ez a kísérlete mindkét játszmában kudarcot vallott, fogadóként sansza sem volt, a szervái nem igazán működtek, a sorozatterheléstől (legalábbis ahhoz képest, mennyit teniszezett az elmúlt években) fájt a karja. A szokásos interakciók azért megvoltak a közönséggel, nagyon élvezte, amikor a gyerekek a nevét skandálták, azonban reális esélye nem volt a továbbjutásra. Párosban még játszhat, Thanasi Kokkinakis oldalán szerdán is lesz mérkőzése.

Nick Kyrgios messze van a legjobbjától (Fotó: Getty Images)

A sajtótájékoztatón kifejezetten emberinek tűnt Kyrgios, elmondta, hogy 2022-ben, amikor wimbledoni döntőt játszott, tele volt önbizalommal, úgy érezte, ott van a legjobbak között, ám ez csak illúzió volt, és a sérülések, műtétek visszarántották őt a földre. Megkérdezték tőle, mi motiválja még, erre úgy felelt, nincsen benne semmi szégyenérzet egy vereség után, nem fél attól, hogy kikap, hiába gondolják az emberek, hogy ha egy teniszező veszít, az ciki, valójában erről szó sincs. Aztán kitért Kovacevicre is, megdicsérte riválisát, akinek tavaly jött össze az áttörés, ezúttal pedig kifejezetten magas szintű játékot mutatott be. Szóba került a pénz, nem rejtette véka alá Kyrgios, hogy karrierje elején ez is hajtotta, hiszen a szülei nem voltak gazdagok, és a mai napig szívesen megy el egy bemutatótornára, amely anyagilag megéri neki – a legnagyobb természetességgel és őszinteséggel tárta ezt az újságírók elé, tanítani lehetne a hozzáállását. Az idén szeretne játszani, amíg csak bír, azt mi tesszük hozzá, hogy a sportágnak mindenképpen jót tesz a jelenléte.

FÉRFITORNA

ATP 250-ES TORNA, BRISBANE (800 045 dollár, kemény pálya)

Egyes. 1. forduló

Kovacevic (amerikai)–Kyrgios (ausztrál) 6:3, 6:4

NŐI TORNÁK

WTA 500-AS TORNA, BRISBANE (1 206 446 dollár, kemény pálya)

Egyes. 2. forduló

Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Bucsa (spanyol) 6:0, 6:1

Páros. 1. forduló

Lj. Kicsenok, N. Kicsenok (ukrán)–Stollár Fanny, Kato (magyar, japán) 2:6, 6:2, 10–7

WTA 250-ES TORNA, AUCKLAND (283 347 dollár, kemény pálya)

Egyes. 1. forduló

Linette (lengyel, 5.)–V. Williams (amerikai) 6:4, 4:6, 6:2

Páros. 1. forduló

Ninomija, Sutjiadi (japán, indonéz, 4.)–Udvardy Panna, Erjavec (magyar, szlovén) 7:6, 6:4