Nick Kyrgios csak párosban indul az Australian Openen

Ezen a héten Brisbane-ben láthattuk, messze van nemcsak korábbi legjobb teljesítményétől, hanem egy elfogadható, ATP-tornákon versenyképes szinttől is egyesben Nick Kyrgios. A 30 éves ausztrál fenegyerek fizikai állapota elég rossz (az elmúlt években több csukló- és térdműtéten esett át), gyakran az elérhető labdákért sem indult el az amerikai Aleksandar Kovacevic ellen, ezért nem meglepő, hogy úgy döntött, nem tart igényt a szervezők által neki vélhetően felajánlott szabadkártyára egyesben az Australian Openen.

A 2022-es wimbledoni döntős közölte, inkább a párosra koncentrál, amelyben Thanasi Kokkinakisszal közösen indulnak (négy éve bajnokok lettek), mert bár van annyira fitt, hogy kiálljon az egyéni mérkőzéseire, de a három nyert szettig tartó összecsapásokat jelenleg soknak tartja.

A Tennis Australia a rendelkezésére álló három maradék szabadkártyát így két hazai játékosnak, Chris O'Connellnek és Jordan Thompsonnak, valamint a háromszoros Grand Slam-győztes svájci legendának, a 40 éves, az év végén visszavonuló Stan Wawrinkának osztotta ki.