Csalhatott az északmacedón bírópáros, ezért nem vezethet a kézilabda Eb-n

Az EHF a kontonenstorna előtt mindegyik játékvezetőtől megkövetelte, hogy hajtsa végre az előírt edzéssorozatot, hogy az állóképességük megfelelő legyen az Eb mérkőzései alatt. A követelményrendszer része két videófelvétel arról, ahogy nyolc, illetve négy héttel az Eb rajtja előtt elvégzik az előírt gyakorlatokat. Ezeket a felvételeket az európai szövetség szakmai partnere, a Fitgood Pro értékeli, és az északmacedón páros esetében gyanússá vált, hogy nincs meg a teljes edzés, valamint megváltoztathatták a képanyagot.

Ezt követően az EHF továbbította a videókat másik partnerének, a Sportradarnak, amely még alaposabb vizsgálatot végzett, és arról tájékoztatta a szövetséget, hogy a felvételeket minden bizonnyal manipulálták.

Az Európa-bajnokságon így az eredetileg tervezettnél eggyel kevesebb, azaz 17 játékvezetői páros fog tevékenykedni (köztük a magyar Bíró Ádám, Kiss Olivér duó), de az EHF biztos benne, hogy velük is gond nélkül meg lehet szervezni az összes mérkőzés bírói közreműködését.