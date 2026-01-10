Nemzeti Sportrádió

Csalhatott az északmacedón bírópáros, ezért nem vezethet a kézilabda Eb-n

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 14:49
null
Az északmacedón bírópáros nem vezethet meccset a kézi Eb-n (Fotó: AFP, archív)
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézi Eb 2026 játékvezetés
Az Európai Kézilabda-szövetség törölte a jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokság játékvezetői listájáról az északmacedón Szlave Nikolov, Gjorgji Nacsevszki párost, mert az EHF által a felkészülésükről beküldött videójukról kiderült, hogy manipulálhatták a felvételeket.

Az EHF a kontonenstorna előtt mindegyik játékvezetőtől megkövetelte, hogy hajtsa végre az előírt edzéssorozatot, hogy az állóképességük megfelelő legyen az Eb mérkőzései alatt. A követelményrendszer része két videófelvétel arról, ahogy nyolc, illetve négy héttel az Eb rajtja előtt elvégzik az előírt gyakorlatokat. Ezeket a felvételeket az európai szövetség szakmai partnere, a Fitgood Pro értékeli, és az északmacedón páros esetében gyanússá vált, hogy nincs meg a teljes edzés, valamint megváltoztathatták a képanyagot.

Ezt követően az EHF továbbította a videókat másik partnerének, a Sportradarnak, amely még alaposabb vizsgálatot végzett, és arról tájékoztatta a szövetséget, hogy a felvételeket minden bizonnyal manipulálták.

Az Európa-bajnokságon így az eredetileg tervezettnél eggyel kevesebb, azaz 17 játékvezetői páros fog tevékenykedni (köztük a magyar Bíró Ádám, Kiss Olivér duó), de az EHF biztos benne, hogy velük is gond nélkül meg lehet szervezni az összes mérkőzés bírói közreműködését.

Kézilabda
2026.01.07. 11:55

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

A magyar válogatott az F-csoportban Lengyelországgal, Olaszországgal és Izlanddal mérkőzik meg Kristianstadban.

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézi Eb 2026 játékvezetés
Legfrissebb hírek

Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen

Kézilabda
20 órája

Férfi kézilabda, férfi és női póló Eb januárban az M4 Sporton

Egyéb egyéni
Tegnap, 13:52

A magyar férfi kéziválogatott a spanyolok és a norvégok előtt az EHF Eb-erősorrendjében

Kézilabda
Tegnap, 12:45

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

Kézilabda
2026.01.07. 11:55

Vajon felébrednek-e a „szunnyadó óriások”?

Kézilabda
2026.01.07. 09:04

A német férfi kézilabda-válogatott megérett a világraszóló sikerekre

Kézilabda
2026.01.05. 13:18

Hihetetlen mennyiségű tehetség a címvédő franciáknál

Kézilabda
2026.01.03. 09:20

Mathias Gidsel a még hiányzó trófeájára hajt a dán férfi kézilabda-válogatottal

Kézilabda
2026.01.02. 11:50
Ezek is érdekelhetik