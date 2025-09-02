Nemzeti Sportrádió

US Open: Sinner élete egyik legsimább GS-győzelmével jutott be a negyeddöntőbe

2025.09.02. 07:22
Ez viszonylag könnyen ment: Jannik Sinner a nyolcaddöntő megnyerése után (Fotó: Getty Images)
Jannik Sinner leiskolázta Alekszandr Bublikot (6:1, 6:1, 6:1), és Amanda Anisimova is könnyedén jutott túl a brazil Beatriz Haddad Maián (6:0, 6:3) – az olasz és az amerikai továbbjutásával magyar idő szerint kedd hajnalban teljessé vált az egyes negyeddöntők mezőnye az Egyesült Államok nemzetközi teniszbajnokságán (US Open).

A címvédő Jannik Sinnernek mindössze 1 órába és 21 percbe telt Alekszandr Bublik kiütése: az olasz teniszező csupán három játékot vesztett el – ennél egyoldalúbb nyolcaddöntője Grand Slam-tornán még nem volt (az idei Roland Garroson szintén három játékot átengedve jutott túl a cseh Jirí Leheckán).

Ahhoz képest, hogy az előző három fordulóban Bublik egyetlen adogatójátékot sem vesztett, most rögtön az első kettőt elbukta – aztán további hatot…

Sinner következő ellenfele honfitársa, Lorenzo Musetti lesz; a Grand Slam-tornák történetében ez lesz az első „tiszta olasz” férfi negyeddöntő.

Amanda Anisimova is lehengerlően kezdett, az első játszmában háromszor is brékelt Beatriz Haddad Maia ellen, majd a következő szettben is elvette brazil riválisa első két adogatógémjét – az is belefért, hogy ez utóbbi kettő között elvesztette a sajátját.

A következő feladata nem ígérkezik ilyen könnyűnek: Iga Swiatek vár rá a negyeddöntőben.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES
NYOLCADDÖNTŐ
Sinner (olasz, 1.)–Bublik (kazah, 23.) 6:1, 6:1, 6:1
NŐI EGYES
NYOLCADDÖNTŐ
Anisimova (amerikai, 8.)–Haddad Maia (brazil, 18.) 6:0, 6:3

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
FÉRFIAK
Sinner (olasz, 1.)–Musetti (olasz, 10.)
Auger-Aliassime (kanadai, 25.)–De Minaur (ausztrál, 8.)
Djokovics (szerb, 7.)–Fritz (amerikai, 4.)
Lehecka (cseh)–Alcaraz (spanyol, 2.)
NŐK
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Vondrousová (cseh)
Pegula (amerikai, 4.)–Krejcíková (cseh)
Muchová (cseh, 11.)–Oszaka (japán, 23.)
Anisimova (amerikai, 8.)–Swiatek (lengyel, 2.)

Stollárék döntő szettben alulmaradtak a 2. helyen kiemelt olasz párossal szemben

A magyar, tajvani kettős számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a US Openen.

Hihetetlenül izgalmas meccsen jutottak a legjobb nyolc közé Babosék

Babos Tímea és Luisa Stefani az idén harmadszor is legyőzte a Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan párost.

Nem kegyelmezett orosz ellenfelének Swiatek, Gauff továbbra is formán kívül

A világranglista-2. Iga Swiatek két sima szettben intézte el az ugyancsak kiemelt Jekatyerina Alekszandrovát, míg Coco Gauff simán kikapott japán ellenfelétől.

US Open: De Minaur gyorsan „kivégezte” a meglepetésembert

Az ausztrál versenyző 6:3, 6:2, 6:1-re megverte a Francisco Cerúndolót is búcsúztató Leandro Riedit, és az Andrej Rubljovot legyőző Félix Auger-Aliassime-mal csap össze a negyeddöntőben.

 

 

