US Open: Sinner élete egyik legsimább GS-győzelmével jutott be a negyeddöntőbe

A címvédő Jannik Sinnernek mindössze 1 órába és 21 percbe telt Alekszandr Bublik kiütése: az olasz teniszező csupán három játékot vesztett el – ennél egyoldalúbb nyolcaddöntője Grand Slam-tornán még nem volt (az idei Roland Garroson szintén három játékot átengedve jutott túl a cseh Jirí Leheckán).

Ahhoz képest, hogy az előző három fordulóban Bublik egyetlen adogatójátékot sem vesztett, most rögtön az első kettőt elbukta – aztán további hatot…

Sinner következő ellenfele honfitársa, Lorenzo Musetti lesz; a Grand Slam-tornák történetében ez lesz az első „tiszta olasz” férfi negyeddöntő.

Amanda Anisimova is lehengerlően kezdett, az első játszmában háromszor is brékelt Beatriz Haddad Maia ellen, majd a következő szettben is elvette brazil riválisa első két adogatógémjét – az is belefért, hogy ez utóbbi kettő között elvesztette a sajátját.

A következő feladata nem ígérkezik ilyen könnyűnek: Iga Swiatek vár rá a negyeddöntőben.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

NYOLCADDÖNTŐ

Sinner (olasz, 1.)–Bublik (kazah, 23.) 6:1, 6:1, 6:1

NŐI EGYES

NYOLCADDÖNTŐ

Anisimova (amerikai, 8.)–Haddad Maia (brazil, 18.) 6:0, 6:3

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

FÉRFIAK

Sinner (olasz, 1.)–Musetti (olasz, 10.)

Auger-Aliassime (kanadai, 25.)–De Minaur (ausztrál, 8.)

Djokovics (szerb, 7.)–Fritz (amerikai, 4.)

Lehecka (cseh)–Alcaraz (spanyol, 2.)

NŐK

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Vondrousová (cseh)

Pegula (amerikai, 4.)–Krejcíková (cseh)

Muchová (cseh, 11.)–Oszaka (japán, 23.)

Anisimova (amerikai, 8.)–Swiatek (lengyel, 2.)