Nemzeti Sportrádió

Győzelemmel zárta a selejtezőt a III. Kerület

SZ. R.SZ. R.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 23:00
null
Fotó: tve1887.hu, archív
Címkék
női vízilabda női vízilabda Eurokupa III. kerületi TVE vízilabda
Megnyerte második mérkőzését a női Eurokupa selejtezőjében a III. Kerület, amely három góllal legyőzte a szerb Vojvodinát. A selejtező vasárnap zárul – jók az esélyek a csoportkörbe jutásra.

Javított a III. Kerület szombaton a női vízilabda Eurokupa selejtezőjében. Lukács Dénes együttese pénteken ötméteresek után kikapott az izraeli bajnok Hapoel Jokneamtól, második, egyben utolsó mérkőzését viszont megnyerte a szerb bajnok Vojvodina ellen a C-csoportban. A Vojvodina csupán a találkozó első góljának megszerzése után vezetett, az óbudaiak azonban még az első negyedben fordítottak, a nagyszünetig háromgólos előnyt alakítottak ki, és a folytatásban is végig ők vezettek. Hajdú Róza, Rajna Enikő és Tóth Frida egyaránt háromszor talált be a magyar csapatban.

A három háromtagú selejtezőcsoportból a csoportgyőztesek és a legjobb csoportmásodik jut főtáblára. A kvalifikáció vasárnap zárul, ekkor játszik a III. Kerület két ellenfele. Ha a szerbek nyernek, az óbudaiak csoportelsőként főtáblások, izraeli siker esetén viszont a magyar csapat visszaesik másodiknak. Mivel a másik két csoportban csak hárompontos csapatok állnak az első két helyen, és a záró napon éppen egymás ellen játszanak, ha egyik meccsen sem születik döntetlen, a III. Kerület lesz a legjobb csoportmásodik.

NŐI VÍZILABDA EUROKUPA
SELEJTEZŐ, C-CSOPORT(Újvidék)
III. Kerületi TVE–Vojvodina (szerb) 13–10 (3–2, 3–1, 2–4, 5–3)
G: Hajdú R., Rajna, Tóth Frida 3-3, Gyöngyössy 2, Keresztes, Szabó J., ill. Lukics 3, Mocsan, Segulja 2-2, Damjanovics, Svec, Szavcsenko
Az állás: 1. III. Kerület 4 pont (2 mérkőzés), 2. Hapoel Jokneam (izraeli) 2 (1), 3. Vojvodina 0 (1)

 

női vízilabda női vízilabda Eurokupa III. kerületi TVE vízilabda
Legfrissebb hírek

Ötméteresekkel kapott ki a III. Kerület a női vízilabda Eurokupában

Vízilabda
2025.10.17. 21:33

Különleges foglalkozást tart Cseh Sándor, a női vízlabda-válogatott kapitánya

Vízilabda
2025.10.14. 09:45

Bujka Barbara edzősködik, viszont a játékkal sem hagyott fel     

Vízilabda
2025.10.02. 11:16

Női vízilabda BL-selejtező: négygólos hátrányból fordított, főtáblás az Eger

Vízilabda
2025.09.28. 10:51

Női vízilabda BL-selejtező: egy furcsa kizárás után szétlövésben nyert az Eger

Vízilabda
2025.09.27. 13:39

Sike József „szabadúszóként” folytatta volna, mégis élcsapatot irányít

Vízilabda
2025.09.23. 13:37

Keszthelyi Rita bekerült a World Aquatics sportolói bizottságába

Vízilabda
2025.08.14. 19:33

Cseh Sándor: Az eredménytől függetlenül mindig akadnak tanulságok

Vizes vb 2025
2025.07.25. 06:39
Ezek is érdekelhetik