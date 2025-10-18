Győzelemmel zárta a selejtezőt a III. Kerület

Javított a III. Kerület szombaton a női vízilabda Eurokupa selejtezőjében. Lukács Dénes együttese pénteken ötméteresek után kikapott az izraeli bajnok Hapoel Jokneamtól, második, egyben utolsó mérkőzését viszont megnyerte a szerb bajnok Vojvodina ellen a C-csoportban. A Vojvodina csupán a találkozó első góljának megszerzése után vezetett, az óbudaiak azonban még az első negyedben fordítottak, a nagyszünetig háromgólos előnyt alakítottak ki, és a folytatásban is végig ők vezettek. Hajdú Róza, Rajna Enikő és Tóth Frida egyaránt háromszor talált be a magyar csapatban.

A három háromtagú selejtezőcsoportból a csoportgyőztesek és a legjobb csoportmásodik jut főtáblára. A kvalifikáció vasárnap zárul, ekkor játszik a III. Kerület két ellenfele. Ha a szerbek nyernek, az óbudaiak csoportelsőként főtáblások, izraeli siker esetén viszont a magyar csapat visszaesik másodiknak. Mivel a másik két csoportban csak hárompontos csapatok állnak az első két helyen, és a záró napon éppen egymás ellen játszanak, ha egyik meccsen sem születik döntetlen, a III. Kerület lesz a legjobb csoportmásodik.

NŐI VÍZILABDA EUROKUPA

SELEJTEZŐ, C-CSOPORT(Újvidék)

III. Kerületi TVE–Vojvodina (szerb) 13–10 (3–2, 3–1, 2–4, 5–3)

G: Hajdú R., Rajna, Tóth Frida 3-3, Gyöngyössy 2, Keresztes, Szabó J., ill. Lukics 3, Mocsan, Segulja 2-2, Damjanovics, Svec, Szavcsenko

Az állás: 1. III. Kerület 4 pont (2 mérkőzés), 2. Hapoel Jokneam (izraeli) 2 (1), 3. Vojvodina 0 (1)