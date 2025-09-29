Nemzeti Sportrádió

Nem borult a papírforma, Marozsán kikapott Sinnertől a pekingi torna negyeddöntőjében

2025.09.29. 09:50
Jannik Sinner és Marozsán Fábián (jobbra) kézfogása a mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
ATP Peking Marozsán Fábián Jannik Sinner
A világranglista második helyén álló Jannik Sinner egy sima és egy szoros játszmában (6:1, 7:5) legyőzte Marozsán Fábiánt a pekingi kemény pályás ATP-teniszverseny hétfői negyeddöntőjében.

A pekingi tornán első helyen kiemelt Jannik Sinner az előző körben döntő szettre kényszerült a francia Térence Atmane ellen, és bár azt 6:0-ra nyerte meg, hétfőn a második gémtől érződött, hogy ezúttal nem szándékozik olyan hosszú időt a pályán tölteni. A másodiktól, merthogy az elsőt a világranglista 57. helyén álló Marozsán Fábián nullára nyerte meg. Ezzel alighanem felpaprikázta Sinnert, a játszma hátralévő részében az olasz háromszor brékelt, és csupán nyolc labdamenetet engedett át magyar riválisának (6:1)

A második szett két szoros gémmel kezdődött, és az egyiket Marozsán meg is nyerte – hosszú idő után hozva az adogatójátékát. Sőt a magyar teniszező következő szervagémjében Sinner ponthoz sem jutott. Változott a meccs képe, Sinnernek meg kellett dolgoznia az adogatógémjeiért is, kettőt 0:30-ról hozott vissza, brékelnie pedig egyelőre nem sikerült, noha 4:3-nál négy labdája is volt hozzá.

A következő játékban – a meccs folyamán először – Marozsán jutott két lehetőséghez, hogy elcsenje ellenfele szervagémjét, és a másodikkal élt is! A magyar játékos immár a játszmáért adogathatott, de Sinner itt határozottan megálljt parancsolt: nullára vette el Marozsán szervajátékát, simán hozta a sajátját, majd megint semmire brékelt, az első meccslabdájával döntve a továbbjutásról (7:5).

Marozsán két francia teniszező, Benjamin Bonzi és Alexandre Müller legyőzésével jutott be a pekingi negyeddöntőbe.

ATP 500-as TORNA, PEKING (kemény pálya, 4.01 millió dollár)
3. FORDULÓ (NEGYEDDÖNTŐ)
Sinner (olasz, 1.)–Marozsán (magyar) 6:1, 7:5
De Minaur (ausztrál, 3.)–Mensík (cseh, 7.) 4:1-nél Mensík feladta

