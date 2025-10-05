Amanda Anisimova győzött egyesben a pekingi női tenisztornán

A harmadik helyen kiemelt, előzetesen is esélyesebbnek számító amerikai játékos számára remekül kezdődött a finálé, ugyanis az első játszmában háromszor is elvette ellenfele adogatását, így mindössze 22 percnyi játék után, 6:0-val be is húzta a szettet.

A folytatásban összekapta magát a 26. helyen kiemelt Nosková, és a második játszma első játékában rögtön elvette Anisimova szerváját, majd 5:2-nél még egyszer megtette ugyanezt, így 6:2-vel egyenlített.

Következhetett a döntő játszma, ahol azonban megint Anisimova bizonyult a jobbnak: két brékjének köszönhetően 6:2-re hozta a játszmát, ezzel megnyerte a meccset, és egyben a tornát is. A mérkőzés 1 óra 46 percig tartott.

A 24 éves, a világranglistán negyedik helyen álló amerikai teniszező pályafutása negyedik WTA-tornagyőzelmét ünnepelhette,

TENISZ

WTA 1000, PEKING

DÖNTŐ

Amanda Anisimova (amerikai, 3.)–Linda Nosková (cseh, 26.) 6:0, 2:6, 6:2